Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаPositivusЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Шок! В Сети обсуждают видео пьяного дебоша на борту самолета Москва-Анталья

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Кадр из видео

На опубликованном на YouTube видео запечатлено, как летевший на отдых в Турцию пьяный россиянин устроил настоящую истерику в самолете.

Российский турист, решивший отправиться на отдых в Турцию вместе с женой, двумя детьми и друзьями, устроил побоище на борту самолета Москва - Анталья. По словам приятелей дебошира, он очень нервничал перед полетом, так как это была его первая поездка за границу, передает TopNews.

Буйного пассажира тщетно пытались успокоить стюарды и другие туристы, а командир экипажа несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности во время полета. В итоге бортпроводники еще в воздухе вызвали полицию, которая забрала россиянина с борта сразу после приземления в Анталье.

Видео дебоша было опубликовано в Сети. По словам очевидцев произошедшего, сначала россиянин пошел в туалетную комнату, откуда вышел весь в крови и устроил драку с бортпроводниками.

После того, как на его ногах защелкнули наручники, мужчина продолжил кричать и принялся желать всем смерти.

Наверх