Шок! В Сети обсуждают видео пьяного дебоша на борту самолета Москва-Анталья

Российский турист, решивший отправиться на отдых в Турцию вместе с женой, двумя детьми и друзьями, устроил побоище на борту самолета Москва - Анталья. По словам приятелей дебошира, он очень нервничал перед полетом, так как это была его первая поездка за границу, передает TopNews.

Буйного пассажира тщетно пытались успокоить стюарды и другие туристы, а командир экипажа несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности во время полета. В итоге бортпроводники еще в воздухе вызвали полицию, которая забрала россиянина с борта сразу после приземления в Анталье.

Видео дебоша было опубликовано в Сети. По словам очевидцев произошедшего, сначала россиянин пошел в туалетную комнату, откуда вышел весь в крови и устроил драку с бортпроводниками.

После того, как на его ногах защелкнули наручники, мужчина продолжил кричать и принялся желать всем смерти.