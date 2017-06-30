Кому категорически нельзя носить золото. Не рискуйте своим здоровьем!

Среди всех драгоценных металлов наибольшей популярностью сегодня пользуется золото. С этим красивым благородным металлом связывают множество исторических событий и легенд. Когда-то золотые украшения с гордостью носили знатные дамы, в современном же мире их может позволить себе едва ли не каждая девушка. Большинство из нас ежедневно носят кольца, серёжки и браслеты, не догадываясь, какой вред они могут нанести нашему здоровью.

По мнению участницы шоу “Битва экстрасенсов” Елены Ясевич, золото можно носить далеко не всем. Несмотря на полезные свойства этого металла, он также обладает множеством негативных качеств.

Кому не следует носить золотые украшения?

Елена не рекомендует носить золотые украшения людям, которые часто испытывают стрессы, живут в крупных мегаполисах и ведут активный образ жизни. На данную категорию людей золото оказывает негативное влияние и является для них дополнительным раздражителем.

Выходит, что человек, который каждый день сталкивается со стрессовыми ситуациями и подвержен влиянию внешних факторов, получает от золота только вред. Его ношение может вызвать проблемы с нервной системой, что рискует привести к затяжной депрессии, нервным срывам и постоянному стрессу. Елена Ясевич советует носить золотые украшения тем, чья жизнь не настолько активна и полна событий и эмоций. Золото притягивает удачу и наделяет силой только тех, кто ведёт размеренный и спокойный образ жизни.

Почему нельзя носить золото с серебром?

Любители украшений зачастую совершают одну грубую ошибку — надевают золотые украшения вместе с серебряными. По словам Елены Ясевич, эта привычка может закончиться дисбалансом энергии и привести к негативным последствиям. Тогда как золото является источником энергии, могущества и силы, возбудителем стремлений и желаний, серебро, напротив, делает человека более спокойным, гармоничным и уравновешенным. Поэтому, когда два эти металла сочетаются, происходит некий диссонанс. В человеке смешиваются две полярные энергии, что приводит к полному хаосу. Носить серебро вместе с золотом категорически нельзя, поскольку это может спровоцировать различные заболевания, неудачи в делах и частую смену настроения.

Экстрасенс рекомендует ответственно подходить к выбору украшений и выбирать лишь те, которые подходят вашему образу жизни и темпераменту. В этих случаях украшения принесут счастье и успех.