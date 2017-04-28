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В Сеть попали свежие снимки Дмитрия Хворостовского

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Дмитрий Хворостовский. | ФОТО: Smertin Pavel/COVI

В начале лета Дмитрию Хворостовскому поставили диагноз «опухоль головного мозга». В одной из лучших клиник Лондона ему назначили курс лучевой терапии, пишет Woman Hit.

Звезды мировой оперы и российского шоу-бизнеса выражали свою поддержку певцу, надевая футболки с его портретом и надписью «Дима, ты победишь!». 13 августа вместе с супругой Флоранс Хворостовский отметил окончание курса терапии.

После положительных результатов лечения Дмитрий Хворостовский вернулся на сцену. Его партнершей стала оперная дива Анна Нетребко. В этот понедельник в «Фэйсбуке» артистки появился пост с их совместным фото в Торонто, а вчера состоялось выступление. В «Инстаграме» певица также отметила этот концерт фотографиями и словами благодарности за теплый прием.

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on

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