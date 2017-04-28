В Сеть попали свежие снимки Дмитрия Хворостовского

28 апреля 2017 г., 09:55
В начале лета Дмитрию Хворостовскому поставили диагноз «опухоль головного мозга». В одной из лучших клиник Лондона ему назначили курс лучевой терапии, пишет Woman Hit.
Звезды мировой оперы и российского шоу-бизнеса выражали свою поддержку певцу, надевая футболки с его портретом и надписью «Дима, ты победишь!». 13 августа вместе с супругой Флоранс Хворостовский отметил окончание курса терапии.
После положительных результатов лечения Дмитрий Хворостовский вернулся на сцену. Его партнершей стала оперная дива Анна Нетребко. В этот понедельник в «Фэйсбуке» артистки появился пост с их совместным фото в Торонто, а вчера состоялось выступление. В «Инстаграме» певица также отметила этот концерт фотографиями и словами благодарности за теплый прием.