В Сеть попали свежие снимки Дмитрия Хворостовского

Звезды мировой оперы и российского шоу-бизнеса выражали свою поддержку певцу, надевая футболки с его портретом и надписью «Дима, ты победишь!». 13 августа вместе с супругой Флоранс Хворостовский отметил окончание курса терапии.

После положительных результатов лечения Дмитрий Хворостовский вернулся на сцену. Его партнершей стала оперная дива Анна Нетребко. В этот понедельник в «Фэйсбуке» артистки появился пост с их совместным фото в Торонто, а вчера состоялось выступление. В «Инстаграме» певица также отметила этот концерт фотографиями и словами благодарности за теплый прием.