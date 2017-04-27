Вау, какая прелестница! Это самый сексуальный диджей в мире (фото)

Популярность Деми Роуз началась четыре года назад, когда она, будучи 18-летней, создала себе аккаунт в Instagram. Сейчас у нее более четырех миллионов (!) подписчиков.

На прошлой неделе красотка опубликовала свой снимок, который буквально взорвал Сеть. За несколько дней фотография собрала около 100 000 лайков.

Деми Роуз / Scanpix

В интервью The Sun диджей рассказала, что сначала чувствовала себя неловко, когда ее стали узнавать на улице, но потом привыкла.

Дебютный сингл Деми можно послушать ЗДЕСЬ!

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