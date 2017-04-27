Вау, какая прелестница! Это самый сексуальный диджей в мире (фото)
27 апреля 2017 г., 18:52
Деми Роуз – 22-летняя сенсация из Instagram, которая заявила о себе на прошлой неделе, представив первый хит, также она позиционирует себя как самый сексуальный диджей в мире.
Популярность Деми Роуз началась четыре года назад, когда она, будучи 18-летней, создала себе аккаунт в Instagram. Сейчас у нее более четырех миллионов (!) подписчиков.
На прошлой неделе красотка опубликовала свой снимок, который буквально взорвал Сеть. За несколько дней фотография собрала около 100 000 лайков.
Деми Роуз / Scanpix
В интервью The Sun диджей рассказала, что сначала чувствовала себя неловко, когда ее стали узнавать на улице, но потом привыкла.
Дебютный сингл Деми можно послушать ЗДЕСЬ!
Смотрите на красавицу!
Деми Роуз / Scanpix