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Вау, какая прелестница! Это самый сексуальный диджей в мире (фото)

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Деми Роуз | ФОТО: Scanpix

Деми Роуз – 22-летняя сенсация из Instagram, которая заявила о себе на прошлой неделе, представив первый хит, также она позиционирует себя как самый сексуальный диджей в мире.

Популярность Деми Роуз началась четыре года назад, когда она, будучи 18-летней, создала себе аккаунт в Instagram. Сейчас у нее более четырех миллионов (!) подписчиков.

На прошлой неделе красотка опубликовала свой снимок, который буквально взорвал Сеть. За несколько дней фотография собрала около 100 000 лайков.

Деми Роуз / Scanpix

В интервью The Sun диджей рассказала, что сначала чувствовала себя неловко, когда ее стали узнавать на улице, но потом привыкла.

Дебютный сингл Деми можно послушать ЗДЕСЬ!

Смотрите на красавицу!

Деми Роуз / Scanpix

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