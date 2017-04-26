Фотоновость: этот парень застукал свою пьяную девушку в постели с другим мужчиной. Вот как он повел себя

23-летний парень Дастон Холлоуэй, увидев эту крайне неудобную ситуацию, воспринял ее с юмором. Достал смартфон и сделал несколько снимков спящих любовников, пишет Elu24.

«Когда приходишь домой и видишь рядом с женщиной, которую любил, другого мужчину! Хорошие мужчины заслуживают хороших женщин», - подписал фотографии Дастон.

Женщина спит в рубашке, а вот партнер красавицы – без.

«Я спокойно сделал несколько селфи, как босс. Я попытался разбудить девушку, но она была слишком пьяна. Еще я хотел спросить, какой завтрак этому парню приготовить», - сыронизировал Дустон.