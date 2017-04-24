Секс-инструктор рассказал о тонкостях своей работы

Рабочий день Кеннета Плэя из Нью-Йорка выглядит по меньшей мере нетривиально: он приходит в гости к своим клиентам и наблюдает, как они занимаются сексом. Затем он обсуждает увиденное и указывает паре на промахи и ошибки, а в случае необходимости демонстрирует полезные секс-приемы с помощью ассистентки. Все это удовольствие длительностью 3−4 часа обходится клиентам секс-гуру почти в 800 фунтов стерлингов (более 55 тысяч рублей) за один сеанс.

«Большинство людей получают информацию о сексе через порно. Но это все равно, что учится водить по фильмам „Форсаж“», — уверен он.

Хобби превращается в любимую работу

Три года назад Кеннет Плэй был простым фитнес-инструктором с большими проблемами с самооценкой. По его словам, он чувствовал себя «сексуально невидимым» и не был уверен в своих способностях доставить удовольствие партнерше.

В какой-то момент юноша решил преодолеть свои комплексы, для чего стал изучать все, что было так или иначе связано с сексом. За время получения «секс-образования» Кеннет пообщался с четырьмя сотнями экспертов по взрослым играм. Среди его «учителей» как теоретики и настоящие ученые, так и практики, устраивающие секс-вечеринки ради поиска новых ощущений.

В процессе постижения постельных премудростей Кеннет понял, что он хочет и может рассказать другим, как преодолеть внутренние барьеры ради чудесного секса. «Это так волшебно, когда кто-то доволен своей сексуальной жизнью. А то, что так много людей имеют сексуальную жизнь, которая в лучшем случае посредственна, просто разбивает мне сердце», — приводит его слова The Sun.

К доске пойдет…

Каждый сеанс начинается с переписки или разговора Кеннета с клиентами, из которого он узнает подробности сексуальной жизни своих «воспитанников», а также о том, в каких областях пара хочет поэкспериментировать.

После разговора все переходят в спальню, где начинается практическая часть занятия под присмотром Кеннета. «Это не так уж и отличается от личного тренера», — пояснил он, также заверив, что никогда не прикасается к своим клиентам. Все, что нужно показать, он демонстрирует с помощью своей ассистентки или куклы.

По словам секс-гуру, демонстрация сексуальный приемов — важная часть урока, так как не все можно объяснить на словах. Да и люди часто стесняются о чем-то говорить вслух — гораздо легче продемонстрировать.

Говоря о людях, которые к нему обращаются, Кеннет Плэй указывает на их небольшие познания в области секса. «Большинство пар похожи на двух людей, которые не знают, как играть в теннис, но пытаются играть друг с другом и учить других», — сравнивает он.

«Профессор интимных наук» утверждает, что его главной целью является пробуждение в людях того, что они сами хотят в себе открыть и развить. «…Одна из ключевых вещей, которые я преподаю — это умение сосредоточить ум и соединиться со своим партнером», — добавляет Кеннет. Также его задачей является преодоление стыда ради достижения истинной сексуальности, пишет издание.

«Классный час»

Помимо частных уроков, Кеннет Плэй проводит более дешевые «групповые занятия» для нескольких пар одновременно. Это происходит в его лаборатории Kenneth Play Labs, аналоги которой он открыл уже и за пределами Штатов — в Италии, Перу, Коста-Рике и других жарких, как и его предмет, странах. Обычно «групповые» уроки начинаются с разговора об определенных способах достижения удовольствия, а затем учитель демонстрирует на своей ассистентке новые техники и приемы. После этого «ученикам» предлагается опробовать увиденные методики на своих партнерах.