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Пьяная пятница: пять самых крепких способов напиться

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Long Island Ice Tea | ФОТО: Scanpix

Как превратить тебя в бомбу, зомби, или заставить пережить апокалипсис? Для этого нужны: водка, ром, текила, джин, виски, пиво, бренди, вермут...

Да не будет у тебя утром в субботу похмелья после напитков оных, пишет Mport.ua.

Long Island Ice Tea

Ингредиенты:

  • 1 шот водки;
  • 1 шот светлого рома;
  • 1 шот текилы;
  • 1 шот джина;
  • 1 шот ликера Куантро;
  • 1 шот лимонного сока;
  • кола.

Применяется в ситуациях, когда после трех клубничных “дайкири“ барышня еще не согласилась поехать к тебе, а на еще 3 таких же у тебя денег не хватит. Значит, самое время заказывать “лонг айленд“. Правда, есть побочный эффект: дама им может упиться. И тогда до такси ее придется не вести, а тащить. И можешь забыть о сексе.

Irish Car Bomb

Ингредиенты:

  • 1 шот виски;
  • 1 шот ликера Bailley's;
  • 1 бутылка пива Guiness.

Этот коктейль - из жанра напитков, с которыми можно быстро упиться и:

  • устроить драку в баре;
  • познакомиться с самой красивой девушкой заведения, и подраться с ее парнем;
  • вежливо попросить живой бенд играть потише, а потом из-за игнорирования просьбы подраться с их вокалистом.

Совет: не трать время на запоминание названия коктейля. Лучше отложи в своей памяти ингредиенты - чтобы потом адекватно изложить их бармену. Нюанс: “бомбу“ пей залпом и до дна. И после - обязательно будь мужиком, и не ударь лицом в грязь.

Zombie

Ингредиенты:

  • 1 шот темного рома;
  • 1 шот светлого рома;
  • 1/2 шота бренди;
  • 1 капля сахарного сиропа;
  • 1/2 шота сока лайма;
  • 1/2 шота ананасового сока;
  • мозги по вкусу.

Это далеко не самый известный коктейль. Зато с его помощью можно удивить всех - твоими глубокими познаниями таких полезных миксов. Если не забудешь ингредиенты. Нюанс: постарайся не перебрать с этим дивным коктейлем. Иначе может потянуть на мертвечину, или захочется съесть кого-то из посетителей. И, гляди, тебя выставят из заведения. Холодный, голодный, и пьяный, будешь шататься по ночному городу, словно зомби.

Adios Motherfucker

Ингредиенты:

  • 1/2 шота водки;
  • 1/2 шота рома;
  • 1/2 шота текилы;
  • 1/2 шота джина;
  • 1/2 шота Blur Curacao;
  • 2 шота Sour Mix (сок лимона с сахарным сиропом 1:1);
  • 2 шота 7UP.

В общем, название и ингредиенты сами за себя все говорят. Поначалу может показаться, что выпивка “не берет“. Но будь уверен: утром (если не раньше) она отобьет у тебя все желания говорить, ходить, и даже думать. Кстати, если планируешь в эту ночь найти спутницу жизни на одну ночь, будь готов к тому, что в самый ответственный момент твой “друг“ может подкачать.

Apocalypse now

Ингредиенты:

  • 1/2 шота текилы;
  • 1/2 шота сухого вермута;
  • 1/2 шот ликера Bailey's.

Пусть тебя не пугает слащавое слово “Bailey's“ среди ингредиентов этого коктейля. Кстати, как раз за счет этого ликера уговорить девушку выпить “апокалипсис“ - сложности не составит. Но есть одно “но“: после такого тебе скорее придется не залезать барышне под юбку, а держать ее волосы в туалете.

Кстати, смотри, какие коктейли легко можно приготовить с водкой:

  • в ролике присутствует не только спиртное, но и симпатичная девушка-миксолог.
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