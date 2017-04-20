Фото: Антонио Бандераса не узнать после перенесенного сердечного приступа

В конце марта влюбленные прекрасно проводили время в Лозанне, осматривая достопримечательности, когда артисту внезапно стало плохо, пишет Русский TVNET.

После госпитализации, накануне Пасхи, Антонио Бандерас попал в объективы папарацци в компании своей подруги Николь. На свежих снимках голливудского секс-символа узнать удается с трудом. Покрытое морщинами лицо, неухоженная седая борода и потухший взгляд актера не на шутку встревожили его поклонников.

Фото: Vida Press

Остается надеяться, что после окончательного выздоровления Бандерас вновь вернет себе звание привлекательного мачо, каким его привыкли видеть.

Напомним, в конце января 2017 года актер также пожаловался на сильную боль в груди, после чего его увезли на скорой из спортзала. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации, заподозрив сердечный приступ.

Как сообщалось, актера поместили в одну из клиник английского графства Суррей недалеко от его дома. Специалисты сделали все необходимые обследования, чтобы исключить инфаркт.

Тогда актер быстро пошел на поправку, поэтому вскоре его отпустили домой.