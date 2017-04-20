Фото: Антонио Бандераса не узнать после перенесенного сердечного приступа

По информации зарубежных СМИ, находясь на отдыхе в Швейцарии со своей 37-летней подругой Николь Кимпель, известный 56-летний голливудский актер Антонио Бандерас перенес очередной сердечный приступ.
В конце марта влюбленные прекрасно проводили время в Лозанне, осматривая достопримечательности, когда артисту внезапно стало плохо, пишет Русский TVNET.
После госпитализации, накануне Пасхи, Антонио Бандерас попал в объективы папарацци в компании своей подруги Николь. На свежих снимках голливудского секс-символа узнать удается с трудом. Покрытое морщинами лицо, неухоженная седая борода и потухший взгляд актера не на шутку встревожили его поклонников.
Фото: Vida Press
Остается надеяться, что после окончательного выздоровления Бандерас вновь вернет себе звание привлекательного мачо, каким его привыкли видеть.
Напомним, в конце января 2017 года актер также пожаловался на сильную боль в груди, после чего его увезли на скорой из спортзала. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации, заподозрив сердечный приступ.
Как сообщалось, актера поместили в одну из клиник английского графства Суррей недалеко от его дома. Специалисты сделали все необходимые обследования, чтобы исключить инфаркт.
Тогда актер быстро пошел на поправку, поэтому вскоре его отпустили домой.