Причиной рака щитовидной железы может быть диван

Токсические ингредиенты, использующиеся для огнеупорности диванов и матрасов, вызвали целую вспышку заболеваемости раком щитовидной железы. Эти материалы широко применялись в мебельной промышленности, хотя сегодня их использование во многих странах ограничено из-за токсичности. Однако эксперты предупреждают, что эти ограничения является недостаточно жесткими. К примеру, предложение британских ученых запретить использование всех огнеупорных материалов в производстве мебели было отвергнуто властями, передает Medikforum.

Между тем доказано, что подобного рода материалы вызывают многочисленные случаи опухолей и других болезней, а дети являются особо уязвимыми.

За последние 10 лет только в Великобритании количество случаев рака щитовидной железы выросло на 74%, и та же статистика отмечается в США. Ученые винят в этом широкое использование огнеупорных материалов.

Проанализировав домашнюю пыль и собрав анализы крови у людей с раком щитовидной железы, ученые из Университета Дьюка обнаружили, что эти пациенты стали жертвами токсических огнеупорных материалов под названием «полибромированные дифенилэфиры» (PBDE). Их использование было запрещено еще в 2004 году, однако они все еще присутствуют в домах людей, у которых мебель была куплена до этого срока. Такжe у раковых больных были обнаружены повышенные показатели огнеупорного вещества TCEP, которое было запрещено 16 лет тому назад.

Оба этих ингредиента связаны с раком, поскольку они воздействуют на гормоны. Еще одно вещество - DecaBDE, относящееся к PBDE, не запрещено, однако его использование в достаточной степени ограничено.

Содержащие бром огнеупорные материалы также вызывают трудности с обучением у детей, снижают количество сперматозоидов и вызывают бесплодие. Они широко применяются в производстве диванов, матрасов и ковров.