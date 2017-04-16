Елена Борщева раскрыла истинную причину ухода из Comedy Woman

Около четырех лет знаменитость входила в состав шоу Натальи Еприкян Comedy Woman. Юмористка изображала на сцене нелепую спортсменку. Однако в 2012 году она ушла из проекта, чтобы заниматься сольной карьерой, передает СтарХит.

Тогда ходили слухи, что Борщева разругалась с другими девушками из передачи. Представители канала не давали никаких комментариев по поводу скандала, объясняя, что у Елены просто закончился контракт с юмористическим шоу. Спустя пять лет звезда объяснила, почему приняла такое решение.

«Кстати, когда я ушла из Comedy Woman, многие стали говорить, что это случилось из-за того, что я переругалась с другими участницами. Я устала отрицать все эти разговоры. Не раз говорила: «Всему виной – кризис образа моей героини Елены Хульевны!» Но в это мало кто верил. А ведь никаких серьезных конфликтов с девчонками у меня никогда не было. Конечно, случались какие-то недопонимания. Но они происходили исключительно по работе. Мы до сих пор общаемся и при встрече всегда рады друг друга видеть», - объяснила Борщева.

Как признается Елена, она не считает себя конфликтным человеком. Все ситуации артистка старалась решать мирным способом. Однако некоторые люди не оправдали доверия знаменитости. Ей пришлось столкнуться с обманом со стороны близкой приятельницы.

«У меня тоже случались ошибки: меня не раз предавали. Я с первого взгляда не сразу определяю, можно ли человеку доверять. Бывает, вроде бы считаешь, что эта подруга никогда не сделает подлянку, а время проходит – и выясняется, что ты заблуждалась», - заявила Борщева журналистам Sobesednik.ru.

По словам Елены, с мужчинами она почти не дружит. Звезда признается, что не видит в этом смысла, так как у нее есть любимый супруг и дети. Юмористка воспитывает двух дочек: 8-летнюю марту и 2-летнюю Уму. С самого утра родные и близкие поздравляют знаменитость с праздником и желают счастья и благополучия в семье.