Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной

Папарацци сфотографировали шоумена с букетом цветов, белым плюшевым мишкой и коробкой с подарком на подступах к палате Шурыгиной. По информации СМИ, ведущий "Пусть говорят" пробыл у Дианы около получаса, после чего быстро уехал.

Телеведущий явился в психлечебницу не один. Его сопровождали другие сотрудники рейтингового телешоу, в котором нашумевшей истории изнасилованной Шурыгиной выделили четыре эфира в прайм-тайм.

По данным сайта Life.ru, Диана две недели проведет в больнице. Затем в течение двух месяцев девушка будет лечиться амбулаторно. Журналистам удалось выяснить, что звездная пациентка чувствует себя хорошо, регулярно выходит покурить и поговорить по телефону.

Cтудентка из Ульяновска попала в больницу 11 апреля. Интересно, что за помощью к медикам обратилась мама Дианы. Родительница обеспокоена нестабильным психическим состоянием своего ребенка. По последним сведениям, Шурыгину уже осмотрели невропатолог и психиатр.

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