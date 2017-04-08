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Он живет в аду? Житель Маарду поделился с нами снимком, от которого кровь стынет в жилах! (фото)

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Фото иллюстративное. | ФОТО: Mercury Press and Media Ltd/Caters News Agency

Постоянный читатель портала Limon.ee поделился с редакцией снимком, от которого буквально становится не по себе.

По словам проживающего в Маарду читателя, фото было сделано в туманное раннее утро по дороге на работу.

Кадр будто бы вырван из какого-то фильма ужасов, но его автор утверждает, что не использовал фильтры и не редактировал снимок.

Фото читателя

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