Он живет в аду? Житель Маарду поделился с нами снимком, от которого кровь стынет в жилах! (фото)

По словам проживающего в Маарду читателя, фото было сделано в туманное раннее утро по дороге на работу.

Кадр будто бы вырван из какого-то фильма ужасов, но его автор утверждает, что не использовал фильтры и не редактировал снимок.

Фото читателя

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