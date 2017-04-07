Мужчина открыл холодильник бывшей жены... Увиденное заставило его сердце дрогнуть

Этот мужчина поделился в Facebook своим опытом. Его слова вызывают восхищение и являются отличным примером для людей, которые оказались по ту сторону брака.

Однажды к нему обратилась бывшая жена. Она попросила купить ребенку лекарства. Молодой отец мигом выполнил просьбу и примчался к ним домой. Но когда он открыл дверцу холодильника, чтобы положить туда купленное, его сердце дрогнуло.

Холодильник был совершенно пуст. Исключение – детская еда и бутылка воды. Не колеблясь, мужчина взялся решать проблему.

Для него не составило труда пойти в супермаркет и купить еду. Потом он написал кое-что важное на своей странице в Facebook. Им руководило желание мотивировать людей, которые пережили развод, на добрые поступки:

“Моя бывшая жена – большая труженица. У нее не бывает легких дней. Еще она – замечательная мама, всегда заботится о нашей малышке. Она сама оплачивает аренду жилья и коммунальные счета: свет, воду, телефон и прочее.

Сегодня она попросила меня купить лекарства для малышки. Я сделал это. Немедленно. Я также решил убедиться, есть ли в их холодильнике еда, которой бы хватило на следующие пару недель. То, что мы не вместе, не значит, что мне безразлична она и ее нужды.

Если хорошо ей, хорошо и моей дочери. А это огромное счастье для меня. Заботиться только о ребенке – это неправильно для тех, кто называет себя отцом. Это незрело. На нас лежит гораздо большая ответственность”.

Жест этого мужчины – огромный! Малышке повезло, что у нее такой отец!