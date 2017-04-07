КВН Эстонии отмечает День смеха в Центре русской культуры

Впервые на эстонской сцене сыграют сразу три новые команды. Одна из лучших команд. Белоруссии «Дукалис» представит на сцене КВН Эстонии город Витебск. Из Москвы на игру приедет дебютант сезона команда «Имени меня». Опытная коллектив, успевший выиграть несколько крупных турниров Международного Союза КВН.

Еще один дебютант сезона - команда КВН «Свои», которая объединила лучших игроков разных команд прошлых лет в одну большую сборную, представляющую сразу два города – Таллинн и

Маарду. Столицу Эстонии в предстоящей игре представляют чемпионы прошлого сезона Лиги Юмора Start Up команда КВН «Зажигалка». Молодой коллектив, который в этом году также представляет Эстонию на международной арене в одном из сильнейших турниров Белоруссии. Как и в первой игре сезона команды сыграют три конкурса: Приветствие, СТЭМ и полюбившую публике комбинированную разминку, в ходе которой команды как отвечают на вопросы друг друга, так и комментируют фото и видео, которые демонстрируются на экране.