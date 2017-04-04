Ольгу Бузову застыдили за ее поступок после теракта в Санкт-Петербурге

Узнав о взрыве в метро Санкт-Петербурга, Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, полный сочувствия. "Мой родной любимый Питер...родные станции в метро... только увидела в новостях сердце разрывается мысленно с вами как же страшно это все " – написала телеведущая.

Однако буквально через несколько минут Бузова, видимо, решив, что отдала дань уважения, опубликовала собственную фотографию, на которой позирует в больших солнцезащитных очках. "Самые Сумасшедшие Очки", – сообщила Бузова, а далее указала бренд. Публикация явно носила рекламный характер.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост Ольги. Пользователи Сети возмутились такому поведению телеведущей: трагедия трагедией, а реклама по расписанию.