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Экстрасенс Елена Канда предупреждает жителей Эстонии: апрель будет тревожным!

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Елена Канда | ФОТО: Из личного архива

Одна из ярких участниц популярного шоу «Битва экстрасенсов» на эстонском телевидении, практикующий экстрасенс Елена Канда, по сложившейся традиции рассказала Limon.ee, чего следует ждать от наступившего месяца.

Елена Канда предупреждает: этот прекрасный весенний месяц, к сожалению, будет не очень светлым. Увы, апрель для нас с вами будет полон сложных и неприятных моментов.

Для многих людей этот месяц пройдет в напряжении, способном довести до критического состояния как психически, так и физически. Психические напряжения будут способны довести до состояния психоза, а физические – до проблемам со здоровьем. Активным людям, привыкшим к быстрому темпу жизни, этот месяц подкинет немало проблем, способных заставить их думать, что они топчутся на месте или попали в тупик. Их желание к движению и действиям в таком состоянии способно плавно перетечь в стресс и депрессию. У людей, которые чувствовали накопившееся напряжение ещё до прихода апреля, оно способно с лёгкостью спровоцировать в этом месяце какое-то заболевание, требующее медицинского вмешательства. Даже реабилитация может оказаться долгой и болезненной.

В период с 6 по 21 апреля лучше отказаться от крупных финансовых сделок. Проблемы и недочеты будут возникать в любых делах, тормозя и портя ваши планы.

Следует учесть, что первые две недели, до 15 апреля, планета Венера находится в ретроградном движении. Это время неблагоприятно для пластических и косметических операций. Неудачное время для крупных финансовых инвестиций. Нередкими в этот период будут травмы. Также это период частых ссор и недовольства в кругу семьи и в рабочих коллективах. Постарайтесь в этот период уделять больше тепла и любви своим близким, быть терпеливым и спокойным в коллективах, а также не пренебрегайте правилами техники безопасности.

11 апреля – полнолуние. Поэтому с 10 по 12 апреля у многих людей возникнет состояние подавленности и стресса, увеличится количество аварийных и опасных ситуаций как на дорогах, так и на предприятиях. В этот период стоит быть особенно внимательным на дороге, стараться не вмешиваться в конфликты и споры. Займитесь успокаивающими практиками и пейте травяной чай.

После 21 апреля сложный период подойдет к концу и напряжение спадет. 26 апреля можно будет вздохнуть с облегчением. В людях появится энергия и много положительных эмоций. Это будет прекрасный период для творчества.

«Желаю вам наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях! Любви вам всем и процветания!» – заканчивает свой прогноз на предстоящий месяц Елена Канда.

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