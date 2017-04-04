Экстрасенс Елена Канда предупреждает жителей Эстонии: апрель будет тревожным!

Елена Канда предупреждает: этот прекрасный весенний месяц, к сожалению, будет не очень светлым. Увы, апрель для нас с вами будет полон сложных и неприятных моментов.

Для многих людей этот месяц пройдет в напряжении, способном довести до критического состояния как психически, так и физически. Психические напряжения будут способны довести до состояния психоза, а физические – до проблемам со здоровьем. Активным людям, привыкшим к быстрому темпу жизни, этот месяц подкинет немало проблем, способных заставить их думать, что они топчутся на месте или попали в тупик. Их желание к движению и действиям в таком состоянии способно плавно перетечь в стресс и депрессию. У людей, которые чувствовали накопившееся напряжение ещё до прихода апреля, оно способно с лёгкостью спровоцировать в этом месяце какое-то заболевание, требующее медицинского вмешательства. Даже реабилитация может оказаться долгой и болезненной.

В период с 6 по 21 апреля лучше отказаться от крупных финансовых сделок. Проблемы и недочеты будут возникать в любых делах, тормозя и портя ваши планы.

Следует учесть, что первые две недели, до 15 апреля, планета Венера находится в ретроградном движении. Это время неблагоприятно для пластических и косметических операций. Неудачное время для крупных финансовых инвестиций. Нередкими в этот период будут травмы. Также это период частых ссор и недовольства в кругу семьи и в рабочих коллективах. Постарайтесь в этот период уделять больше тепла и любви своим близким, быть терпеливым и спокойным в коллективах, а также не пренебрегайте правилами техники безопасности.

11 апреля – полнолуние. Поэтому с 10 по 12 апреля у многих людей возникнет состояние подавленности и стресса, увеличится количество аварийных и опасных ситуаций как на дорогах, так и на предприятиях. В этот период стоит быть особенно внимательным на дороге, стараться не вмешиваться в конфликты и споры. Займитесь успокаивающими практиками и пейте травяной чай.

После 21 апреля сложный период подойдет к концу и напряжение спадет. 26 апреля можно будет вздохнуть с облегчением. В людях появится энергия и много положительных эмоций. Это будет прекрасный период для творчества.

«Желаю вам наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях! Любви вам всем и процветания!» – заканчивает свой прогноз на предстоящий месяц Елена Канда.