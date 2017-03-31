Михаил Пореченков спровоцировал скандал в Сети

Шоу «Битва экстрасенсов» началось в 2007 году. Тогда ведущим проекта выбрали знаменитого актера Михаила Пореченкова. Он работал на протяжении двух лет, с первого по седьмой сезон. Потом его место занял Марат Башаров.

Сегодня утром Михаил Пореченков стал гостем программы «Подъемники» в студии «Нашего радио». Ведущие не могли не задать ему вопрос относительно его работы в шоу «Битва экстрасенсов». Они поинтересовались, является ли правдой все, что происходит на съемочной площадке.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?» - с присущим ему ехидством заявил Михаил в прямом эфире.

На эти слова живо отреагировал бывший участник проекта, а ныне ведущий программы «Дом-2» Влад Кадони. Он принимал участие в 11-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Влада возмутил тот факт, что ранее Пореченков, по его словам, считал все происходящее на съемочной площадке подлинным и удивлялся сверхъестественным способностям участников. По мнению Влада, Пореченков отдалился от телевидения, поэтому и позволяет себе делать такие заявления.

Нынешний ведущий популярного шоу Марат Башаров рассказывал в одном из интервью, что некоторые действительно лишь выдают себя за людей со сверхъестественными способностями.

«Очень удивили два персонажа — мама и дочка. Ни одного испытания нормально не прошли, а в итоге обвинили меня в том, что я им мешаю и что довел маму до "скорой». Таких людей надо гнать поганой метлой не только из «Битвы экстрасенсов», но и вообще с телевидения. Телезрители, пожалуйста, не ходите к ним на приемы, не платите им деньги. Это шарлатаны», - говорил Башаров.

Марат заявлял, что уже устал отвечать на вопрос о правдивости того, что зрители видят на экране. Он предлагает людям самим делать выводы. Актер считает, что всем достаточно увидеть слезы радости или горя кого-либо из героев, чтобы все понять.