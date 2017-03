«Евровидение 2017»: МИД Украины опубликовало представляющий Киев ролик! Кличко там всё рассказывает

На официальной странице Министерства иностранных дел Украины в Twitter был опубликован ролик-презентация к "Евровидению-2017", пишет Ivona.

В видео можно увидеть, как мэр Киева Виталий Кличко представляет столицу Украины, гордясь ее красотой и гостеприимством.

Кроме того, Кличко подчеркнул наличие прекрасной инфраструктуры в городе.

В частности, мэр Киева упомянул два международных аэропорта, которые обслуживают миллионы пассажиров.

"Киев – европейский город, в котором многовековая история соединяется с бурной современностью", — сказал Кличко.

"Киев с радостью готовится и ждет Евровидение 2017", — резюмировал политик.

#Kyiv is waiting&preparing for #Eurovision! Kyiv Mayor V.Klitschko presents the beauty and hospitality of the Host City for @Eurovision 2017 pic.twitter.com/ZJP4wPjFKp