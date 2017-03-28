Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

«Евровидение 2017»: МИД Украины опубликовало представляющий Киев ролик! Кличко там всё рассказывает

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP

Министерство иностранных дел Украины обнародовало видеопрезентацию Киева, в котором пройдет "Евровидение-2017".

На официальной странице Министерства иностранных дел Украины в Twitter был опубликован ролик-презентация к "Евровидению-2017", пишет Ivona.

В видео можно увидеть, как мэр Киева Виталий Кличко представляет столицу Украины, гордясь ее красотой и гостеприимством.

Кроме того, Кличко подчеркнул наличие прекрасной инфраструктуры в городе.

В частности, мэр Киева упомянул два международных аэропорта, которые обслуживают миллионы пассажиров.

"Киев – европейский город, в котором многовековая история соединяется с бурной современностью", — сказал Кличко.

"Киев с радостью готовится и ждет Евровидение 2017", — резюмировал политик.

Наверх