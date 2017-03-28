Участники «Евровидения» отказались ехать в Россию из-за Самойловой

На протяжении семи лет накануне конкурса "Евровидение" в Москве собираются артисты, которым вскоре предстоит состязаться перед многомиллионной телеаудиторией Европы. Собираются не как конкуренты, а как друзья, которых объединяет музыка. Не станет исключением и этот год, хотя участие России в конкурсе до сих пор под большим вопросом.

"21 апреля в "Вегас Сити Холле" состоится традиционное pre-party "Евровидения", – рассказали Dni.Ru организаторы праздника. – Мы решили, что несправедливо лишать фанатов конкурса возможности увидеть Юлию Самойлову и услышать ее песню Flame Is Burning. Ее поездка в Киев пока не подтверждается в силу известных обстоятельств и запретов, но мы все равно решили ничего не отменять".

"Мы пригласили участников этого года из многих стран, – заверили устроители. – Но многие отказались ехать в Москву после новостей о неопределенной и скандальной ситуации с Юлией Самойловой. Подтвердили свой визит пока только представители Молдовы и Италии. Кстати, итальянский певец Франческо Габбани – это главный претендент на победу в 2017 году. Он попробует удивить Европу, исполнив песню в костюме обезьяны. Ждем окончательного ответа от Греции, Норвегии, Азербайджана и Швейцарии – они пока колеблются".