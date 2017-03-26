Секс-игры с едой, которые понравятся каждому

Существует два типа людей – те, кто никогда не станет есть в кровати печение, потому что крошки мешают спать, и те, кто при слове “сливки“ представляет себе, как они красиво ложатся на сосок, который так приятно облизывать, пишет Ivona.

Если вы относитесь ко второму типу людей, то сексуальные игры с едой – это именно то, что вам надо.

Читай, как можно наслаждаться едой и сексом одновременно:

1. Начни с запахов

Да, запахи очень влияют на сексуальное настроение. Если вечером вы запекали мясо с чесноком и этот запах заполнил не только кухонное пространство, но и просочился к вам в спальню, то настроение будет далеко не сексуальное.

Другое дело – это запах жареного миндаля или базилика. Доказано, что эти запахи возбуждают и настраивают на сексуальный лад. Достаточно капнуть несколько капель эфирного масла на ладони и согреть его, а затем провести “ароматными“ пальцами по коже партнера. Игра началась!

2. Тест с завязанными глазами

Использование пищи во время прелюдии усиливает все чувства, поэтому не стоит медлить – бегом в холодильник, бери все самое вкусное (холодец не обязательно) и неси в спальню!

Устрой любимому тест с завязанными глазами. Проводи по его губам мандариновой долькой, пройдись кусочком ананаса по его эрогенным зонам, подразни его рецепторы грейпфрутом в растопленном шоколаде. Вы оба получите колоссальное удовольствие от такого опыта.

3. Ужин с руки

Эта идея понравится тем, кто любит экспериментировать, развлекаться и получать удовольствие.

Устройте ужин при свечах, но вместо приборов используйте руки и пальцы. Накорми его с ладошки, дай ему облизать каждый твой пальчик, и ты увидишь, какой это возымеет возбуждающий эффект.

4. Фруктовый сок

Не старайтесь быть чистюлями. Девиз сексуальной игры с едой – максимум удовольствия, минимум ограничений. Возьмите спелый плод манго и разделите его руками на кусочки. Сок будет стекать по пальцам, груди и животу. А как вкусно слизывать с любимого мороженое... Поле для экспериментов настолько широко, что скучно вам не будет.

5. Рот в рот

Накорми своего любимого собственным ртом. Давай ему ягодки вишен, кусочки шоколада и мандарины, призывно приоткрывая сладкие от сока губы. Это очень возбуждающая игра, которая понравится всем сладкоежкам и сексоманам.