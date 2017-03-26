Поклонники увидели Дмитрия Дюжева в торговом центре «Юлемисте» и подумали, что он с сестрой. Ты будешь удивлен, когда узнаешь, кто эта женщина!

В распоряжении портала Limon.ee оказался эксклюзивный снимок известного детского психолога и руководителя психологического центра Harmoonia Натальи Беляевой. Женщина встретила актера в пятницу на шопинге в торговом центре «Юлемисте». Те, кто не знают, могут подумать, что Наталья и Дмитрий — сестра и брат. Но это не так.

Судя по всему, Дмитрий Дюжев уделяет особое внимание правильному питанию, поскольку у него в руках на фото яркий пакет магазина NoBananas, в котором продаются исключительно ягоды и овощи.

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