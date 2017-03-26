Поклонники увидели Дмитрия Дюжева в торговом центре «Юлемисте» и подумали, что он с сестрой. Ты будешь удивлен, когда узнаешь, кто эта женщина!

В субботу, 25 марта, в эстонской столице выступил популярный российский актер Дмитрий Дюжев. Он подарил зрителям самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина — «Евгений Онегин». Судя по всему, актер приехал в Таллинн заранее и уже 24 марта гулял по торговому центру «Юлемисте». Там его встречали и узнавали поклонники.
В распоряжении портала Limon.ee оказался эксклюзивный снимок известного детского психолога и руководителя психологического центра Harmoonia Натальи Беляевой. Женщина встретила актера в пятницу на шопинге в торговом центре «Юлемисте». Те, кто не знают, могут подумать, что Наталья и Дмитрий — сестра и брат. Но это не так.
Судя по всему, Дмитрий Дюжев уделяет особое внимание правильному питанию, поскольку у него в руках на фото яркий пакет магазина NoBananas, в котором продаются исключительно ягоды и овощи.
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