Первый канал отказался от дистанционного выступления Юлии Самойловой на «Евровидении-2017»

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии Юлии Самойловой в "Евровидении" в Киеве, передает Интерфакс. Представители канала заявили, что организаторы "Евровидения" должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения", - говорится в заявлении Первого канала, которое было озвучено в эфире программы "Время" в четверг вечером.

В нем подчеркивается, что "страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить визу на весь период проведения мероприятия", а "отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса". Также в нем говорится, что "Европейский Вещательный Союз (EBU) не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом"

"Первый канал действовал в полном соответствии с правилами "Евровидения" и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет", - говорится в сообщении

Ранее в четверг в Европейском вещательном союзе (EBU) предложили обеспечить участие российской конкурсантки "Евровидения-2017", организовав трансляцию ее выступления на Первом канале.

"Учитывая, что запрет на въезд (Самойловой на Украину - ИФ) может быть оставлен в силе украинскими властями, EBU усиленно работал над поиском решения, чтобы поддержать неполитический характер песенного конкурса "Евровидение", и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу дать Юлии Самойловой возможность принять участие в конкурсе в этом году и выступить в прямом эфире по спутниковой трансляции", - говорится в заявлении EBU.

При этом в организации подчеркнули, что "все еще надеются на то, что руководство Украины не будет применять запрет на въезд и найдет выход, соответствующий девизу конкурса "Да здравствует разнообразие!"

Тем временем, в пресс-службе Первого канала заявили, что Самойлова сможет представить Россию на "Евровидении" в 2018 году, в случае если Украина не изменит своего решения. Сама певица считает, что ситуация вокруг ее участия в "Евровидении" может измениться, и продолжает усиленно репетировать.