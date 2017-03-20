Трагедия в семье Кардашян: полуторагодовалый малыш внезапно умер

Племянник Канье Уэста - сын его двоюродного брата Рикки, более десяти лет работающего в звукозаписывающей компании Уэста GOOD Music, - скончался во сне, передает TVNet.

Главной причиной трагедии на данный момент называют синдром внезапной смерти, поскольку, как сообщают инсайдеры, малыш Эйвери не страдал никакими серьезными заболеваниями. О своем горе на странице в Instagram сообщил папа мальчика: «Сегодня был худший день в моей жизни! Я потерял своего маленького парня и получил ангела! Отдыхай в раю! Я люблю тебя, мужичок».

Убитая горем мама - супруга Рикки Эрика - тоже оставила полный любви и отчаяния, просто до мурашек по коже пробирающий трогательный пост в Сети: «Эта жизнь настолько несправедлива. Я люблю тебя всем своим существом, и с невероятной и невыносимой болью мне придется найти в себе силы жить без тебя. Я благодарна этой жизни за то, что позволила почти 17 месяцев провести с тобой. Ты подарил мне такое большое счастье... Спасибо за твой смех, крепкие объятия и поцелуи. Ты заботился обо мне так, как никто больше не мог. Мое сердце навсегда разбито. Я очень люблю тебя, твоя мама с тобой».

Ни для кого не секрет, что члены клана Кардашян-Дженнер очень дружны и стараются всегда поддерживать близких в самых сложных жизненных ситуациях. Вот и теперь они вместе в трауре.

Не дай Бог такое пережить! Искренне соболезнуем. Пусть земля будет пухом этому очаровательному малышу, а родителям - найти как-то силы жить дальше...