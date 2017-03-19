Какой ужас! Беременная Анастасия Стоцкая упала с лестницы

О том, что произошло с ней во время светского мероприятия, Анастасия рассказала читателям своего микроблога. Она отнеслась к инциденту с чувством юмора, потому что все завершилось удачно. Стоцкая рассказала, что полетела кубарем с лестницы. Но все обошлось, она только ободрала коленку. И считает, что пузатикам не нужно ходить на светские мероприятия, пишет 7d.org.ru.