Любовница бывшего мужа Ольги Бузовой готовится к рождению ребенка
17. март 2017 13:08
У Дмитрия Тарасова вскоре может родиться второй ребенок, пишет 7d.org.ua.
Анастасия Костенко заговорила о готовности к рождению первенца.
Модель в одном из интервью поделилась своим мнением о деторождении. Анастасия считает, что каждый определяет, когда готов к рождению ребенка.
Она призналась, что чувствует в себе эту готовность. Отметим, в свое время именно бездетность Ольги Бузовой называлась одной из основных причин ее развода с Тарасовым.