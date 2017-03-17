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Любовница бывшего мужа Ольги Бузовой готовится к рождению ребенка

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Анастасия Костенко. | ФОТО: Скриншот с Instagram

У Дмитрия Тарасова вскоре может родиться второй ребенок, пишет 7d.org.ua.

Анастасия Костенко заговорила о готовности к рождению первенца.

Модель в одном из интервью поделилась своим мнением о деторождении. Анастасия считает, что каждый определяет, когда готов к рождению ребенка.

Она призналась, что чувствует в себе эту готовность. Отметим, в свое время именно бездетность Ольги Бузовой называлась одной из основных причин ее развода с Тарасовым.

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