Самые опасные знаки Зодиака согласно данным ФБР

Совместно с астрологами психологи изучают личности преступников и все больше укрепляются во мнении, что существует прямая связь между днем рождения человека и типом преступления, к которому он тяготеет. Давайте узнаем о каждом знаке Зодиака больше!

Огненные знаки (Стрелец, Овен, Лев)

Из этих трех знаков больше всего к разного рода деяниям расположен Стрелец. Причем немаловажно — его сложно поймать. Овен – всегда вооруженный до зубов преступник, а Лев просто опасен сам по себе. Самоуверенность Льва позволяет ему с легкостью проворачивать разные дела.

Воздушные знаки (Весы, Близнецы, Водолей)

Если сравнивать все знаки между собой, Весы – те, кто больше всего совершает преступлений. Они очень опасны и часто хорошо вооружены. Близнецов часто ловят на разных аферах, а Водолеи зачастую идут против закона из мести.

Земные знаки (Козерог, Дева, Телец)

Эта категория преступников часто попадает за решетку. Телец – самый темпераментный и опасный. Дева немного труслива, поэтому старается «обложиться» оружием с ног до головы, а Козерог просто мастер в том, чтобы избежать наказания за любое преступление.

Водные знаки (Скорпион, Рак, Рыбы)

Удивительно, но Раки чаще всего попадают на крючок полиции. Часто они действует не ради себя, а ради близких. Немного отстают от Рака Скорпион и Рыбы.

К каким деяниям тяготеют разные знаки Зодиака

Раки чаще всего совершают убийства вследствие своей вспыльчивости. Часто они оставляют на телах свои «авторские» отметки. Нередко Раков признают психическими нестабильными.

Тельца уличают в отмывании денег. Они мастерски проворачивают всячески схемы, которые годами распутывают правоохранительные органы.

Стрелец – вор, грабитель, мошенник-виртуоз. Они предпочитают не калечить своих жертв, а просто обирают их до нитки. Ну, разумеется, если жертвы не сопротивляются, то они их не трогают.

Козерог часто является членом преступной банды и имеет садистские наклонности. Тоже самое можно сказать об Овне.

Девы – непревзойденные хакеры и воры-домушники, а Весов нередко уличают в коррупции.

Рыбы имеют отношение к распространению наркотиков, а Близнецы мастерски обкрадывают всех, кого можно.

Львы – настоящие авторитеты в преступном мире. Они сделают все, чтобы заслужить признания у своих коллег-преступников.

Скорпионы чаще всего наемные убийцы, а Водолеи прекрасные манипуляторы, хакеры и жулики. Это про них говорят, что они занимаются «честным отъемом денег у населения».

Безусловно, это шуточный гороскоп, и не надо принимать его близко к сердцу, но не забываем, что в каждой шутке есть доля правды.