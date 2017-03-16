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Поздравляем! Известная эстонская телеведущая Алина Привалова в феврале во второй раз стала матерью

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Алина Привалова и Игорь Захаров | ФОТО: Maksim Toome

В прошлом году стало известно о том, что ведущая популярной программы «Модное утро» на «3+» Алина Привалова покидает эфир по самой приятной в жизни каждой женщины причине – рождения и воспитания ребенка.

Тогда в прямом эфире эстафетную палочку в виде микрофона программы Алина передала ведущей утреннего шоу «ЗапуSKY!» на SKY Радио Дине Голубевой.

Зрители уже соскучились по Алине Приваловой и начали активно спрашивать о том, как у нее дела. Как стало известно благодаря информации в соцсетях, в феврале этого года Алину Привалову и ее мужа Игоря Захарова поздравили с пополнением. В их семье родился сын.

Портал Limon.ee хоть и с опозданием, но от души поздравляет Алину и Игоря с рождением сына и желает семье здоровья!

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