Почему богатые мужчины в возрасте всегда выбирают молодых девушек

Причина, по которой успешные мужчины в возрасте предпочитают встречаться с молодыми женщинами, заключается в том, что они могут это сделать. Женщин же не привлекает молодость, их влечет уверенность и власть, пишет Soulpost.

Поэтому, когда красивая женщина в возрасте от 20 до 30 лет встречает мужчину 50 лет, у которого весь мир в кармане, он сексуален и привлекателен для нее. Его возраст становится для нее таким же несущественным, как цвет глаз или волос.

И для таких мужчин не имеет значения, любит ли его молодая девушка или просто хочет улучшить свое материальное положение. Главное, что они сидят напротив красивой и молодой женщины. А она, в свою очередь, не будет жаловаться на своего бывшего, стонать, как устала, потому что целый день занималась работой по хозяйству с тремя кричащими детьми, а затем должна была приготовить обед и отвезти собаку к ветеринару.

Нет. Эта женщина хочет хорошо провести время, а потом прийти домой и заняться сексом. И прежде, чем некоторые из вас расскажут о сильном сексуальном влечении после 40 лет, подумайте вот о чем: ее 25-летний юный дух поставляется в комплекте с 25-летним молодым телом.

Поэтому в сравнении со зрелой женщиной она и выиграет. Это справедливо? Нет. Но прятать голову в песок и настаивать на том, что «настоящие мужчины» не хотят молодых женщин, а желают иметь равную им спутницу, по меньшей мере наивно, а в худшем случае это может навредить вашей личной жизни. Когда человек успешен и богат, ему нужна молодая энергичная женщина, которой он может наслаждаться в постели и в обществе в целом.