Певицу от России на «Евровидении» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину

Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?

С объявлением того, кто в этом году представит Россию на «Евровидении» в Киеве Первый канал тянул не то что до последнего дня – до последнего часа, пишет Дни.ру.

Филипп Киркоров объяснил, почему именно Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении»

Общественность отреагировала на неожиданное решение "Первого канала" отправить на «Евровидение» девушку на инвалидном кресле Юлию Самойлову. Так, Филипп Киркоров, назвав представительницу России "девочкой из глубинки", заявил, что она всего добилась сама, пишет Дни.ру.

Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве в мае этого года с песней "Flame Is Burning". Об этом сообщили в воскресенье в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.