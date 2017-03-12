Правоохранительные органы пока не уточняют, будет ли Самойловой закрыт въезд на территорию страны. Выступление Юлии состоялось в рамках гала-концерта фестиваля "Мир спорта и добра" в июне 2015 года. Тогда девушка-инвалид разделила сцену с Лолитой, Олегом Газмановым и другими исполнителями, пишет Neformat.co.ua.
Певицу от России на «Евровидении» Юлию Самойлову могут не пустить на Украину
13. Март 2017 12:10
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13 марта Служба безопасности Украины сообщила, что певица из Российской Федерации Юлия Самойлова, которая победила в национальном отборе в рамках «Евровидения-2017», выступала на территории Крымского полуострова.