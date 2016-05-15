Накануне, 12 марта. поздним вечером, стало известно, что на «Евровидение-2017», которое пройдет на Украине, Россию страну представит 27-летняя Юлия Самойлова. Певица исполнит проникновенную композицию Flame Is Burning. Отличительной чертой девушки является не только ее красивый голос, но и то обстоятельство, что она передвигается в инвалидной коляске.

Общественность живо отреагировала на такое неожиданное решение "Первого канала". Одним из первых оказался поп-король российской сцены Филипп Киркоров. "Для меня не стало неожиданностью, когда я услышал имя Юли Самойловой, которая выбрана представлять РФ на «Евровидении-2017», ... Эта девочка из глубинки, прикованная к инвалидному креслу, всего добилась сама, своим талантом", – цитирует Филиппа Киркорова "Московский комсомолец".

Не осталась в стороне и певица Наташа Королева. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию Юлии и написала ей такие напутственные слова: "Этой девочке будет ох как не просто!!! Юля УДАЧИ!!!!!"

Высказался о поездке Самойловой на «Евровидение» и звезда шоу «Минута славы» Евгений Смирнов. Мужчина отметился на проекте скандалом, когда он, инвалид без одной ноги, станцевал с партнершей Аленой Щеневой. После чего член жюри Владимир Познер оценил его выступление как "запрещенный прием", а Рената Литвинова назвала Смирнова "ампутантом" и посоветовала пристегнуть вторую ногу.

"Я, конечно же рад, что Юлия поедет. Я пожелаю ей удачи, молодец, будем болеть. Надеюсь, к ней будет справедливое отношение, потому что в европейских странах совсем другое отношение к инвалидам", – цитирует Смирнова ТАСС. Евгений заявил, что доступная среда начинается с мнения о человеке, то есть с головы.

"Человек попал в беду, его поддержали, и он начинает дальше двигаться, дальше продолжает жить так же, как все. В России такого нет, хотя меня многие поддержали после эфира, это хороший показатель", – отметил Евгений. По мнению Смирнова, решение "Первого канала" отправить на конкурс девушку-инвалида может быть попыткой сгладить ситуацию, которая возникла после эфира "Минуты славы".

Он объяснил: "Может это ход какой-то, потому что это очевидно: увидели как отреагировал народ, узнали общественное мнение, что это неправильно, такого отношения к людям с инвалидностью не должно быть", – сказал Смирнов.