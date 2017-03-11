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Фото: Дима Билан шокировал бритой головой

Limon.ee
Limon.ee
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Дмитрий Билан радикально сменил имидж. Артист решил избавиться от волос на голове. Идеальную форму черепа Димы Билана подчеркнула лысина. 

Мнения фанатов разошлись. Часть поклонников заявила, что «облысев» Дмитрий стал взрослее, другие решили, что певцу не стоило соглашаться на столь радикальное изменение прически. Недавно стало известно о тяжелой болезни Дмитрия, так что некоторые связали его новый имидж именно с проблемами со здоровьем. 

 

#димабилан #ранеебылранен

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