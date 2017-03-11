Мнения фанатов разошлись. Часть поклонников заявила, что «облысев» Дмитрий стал взрослее, другие решили, что певцу не стоило соглашаться на столь радикальное изменение прически. Недавно стало известно о тяжелой болезни Дмитрия, так что некоторые связали его новый имидж именно с проблемами со здоровьем.
Фото: Дима Билан шокировал бритой головой
12. Март 2017 12:42
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Дмитрий Билан радикально сменил имидж. Артист решил избавиться от волос на голове. Идеальную форму черепа Димы Билана подчеркнула лысина.