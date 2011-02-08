Садальский: Довлатова беременна от меня

Дикая история! Довлатова на восьмом месяце играет мою любовницу, – написал артист в "Живом журнале". – Беременна Аллочка, естественно, от меня. А, впрочем, не знаю... Может, еще от кого".

Артист отметил, что Довлатова уже не в первый раз преподносит ему такой подарок. "Она такая! Уже во втором спектакле приносит мне детей – в "Разводе по-московски" и вот теперь в "Дикой истории". Уверен, это не последний ребенок!" – считает актер.

Оказалось, что Садальскому довольно часто попадаются партнерши в интересном положении. "Не жалеют меня партнерши, какая уже по счету выходит ко мне с животом на сцену… С Шитовой беременной играл, с Бледанс мучался – там тогда такой живот был, что даже думали премьеру "Чудики" переименовать в "Родики", с Тиной эфиры вел, теперь вот снова Алка на сносях.

Играла, правда, божественно, зритель рыдал, следующая "Дикая история" только 10 августа..." – поделился Станислав.

О беременности 42-летней радиоведущей стало известно в феврале 2016 года. Теперь Довлатова предпочитает носить не облегающие, а свободные наряды. Как говорят, малыш появится на свет в начале лета.