Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 11 марта

Возможно продуктивное сотрудничество, появление новых полезных связей; между людьми, работающими над решением одной задачи, не возникнет серьезных разногласий. Существует вероятность денежных поступлений, заключения выгодных сделок и долгосрочных отношений, пишет Dvorec.

Личные отношения будут складываться гармонично, день обещает быть щедрым на романтические знакомства и любовные признания. Он также подходит для восстановления прерванных отношений, но лишь при условии, что чувства сохранили свою силу. Поездки и развлечения поднимут настроение, да и вообще жизненный тонус будет весьма высок.

Овен

Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения, и это не позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно. Финансовая ситуация стабильна, рассчитывать на значительные денежные поступления не приходится. Стоит обратить особое внимание на свои отношения с коллегами и руководством: неблагоприятные перемены в этой сфере могут быть следствием интриг недоброжелателей.

В личных отношениях не произойдет значительных перемен, зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека. Несколько снижен жизненный тонус, что заставит задуматься об отпуске или снижении нагрузок.

Телец

Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют Тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Появится шанс заключить очень выгодную сделку или сменить работу на более высокооплачиваемую; в любом случае ваше финансовое положение улучшится, и долго ждать этого не придется. Удачными будут инвестиции и покупки. Не исключен подъем на новую ступень профессиональной или социальной лестницы.

Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания; на светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется. Очень хорошо сложатся поездки. Отношения влюбленных улучшатся, одинокие представители знака могут рассчитывать на новые знакомства.

Близнецы

День достижения поставленных целей и реализации планов. Сейчас не стоит выступать с инициативой или ярко проявлять свои лидерские качества: в профессиональной сфере преуспеют скорее те, кто способен аккуратно и вдумчиво выполнять распоряжения руководство. Не следует торопиться с решением финансовых вопросов, заключать сделки, не изучив все их условия, или делать необдуманные покупки. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов.

Атмосфера в семье благоприятна и это отчасти ваша заслуга. Умение сглаживать конфликты, примирять ссорящихся сегодня вам наверняка пригодится. Новые романтические увлечения маловероятны, зато в уже существующих отношениях проблем не возникнет.

Рак

Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Привычные профессиональные обязанности сегодня могут показаться вам несколько более сложными и утомительными, чем обычно, поэтому важно правильно распределить нагрузку, а по возможности – найти помощников. Вы склонны поспешно принимать решения о крупных покупках, что может привести к неоправданным расходам.

Отношения в семье улучшатся, если вы приложите некоторые усилия для этого. Сейчас не время проявлять упрямство и бескомпромиссность; близкие готовы пойти вам навстречу, но первый шаг – за вами. Влюбленные смогут избежать ссор, если не будут давать друг другу поводов для ревности или выяснять, кто же, собственно, является главным в паре.

Лев

Львы сосредоточены на работе. Этот день обещает значительный профессиональный рост, однако прежде, чем успех будет достигнут, придется решить немало сложных задач. Одна из наиболее серьезных проблем – отсутствие помощников, которым можно было бы полностью доверять. Даже люди, с которыми вы раньше сотрудничали, сегодня могут вас подвести. Не исключены финансовые потери, один из источников дохода может совершенно иссякнуть.

Чрезвычайно сложны отношения с родственниками, атмосфера в семье накаляется, и избежать ссор практически невозможно. Постарайтесь не пренебрегать своими обязанностями и не забывайте об обещаниях, которые дали близким. Возможны романтические знакомства, но новые увлечения будут носить мимолетный характер.

Дева

Дев ждет напряженный, беспокойный день. Достижение поставленной цели может показаться неразрешимой задачей; придется искать новые способы решения обычных проблем, проявлять изобретательность, порой граничащую с изворотливостью. Единомышленники придут вам на помощь, но даже им сегодня нельзя доверять в полной мере. Возможны финансовые трудности; наиболее сложной ситуация будет у тех, кто запланировал далекие поездки.

Сложная ситуация складывается и в личных отношениях. Вам придется приложить немало усилий, чтобы наладить отношения с родственниками, избежать ссор с любимым человеком. Постарайтесь найти дело, которое вам по душе: сегодня оно станет незаменимым источником приятных впечатлений и поможет достичь душевного равновесия.

Весы

Неоднозначный день. Успехи не исключены, но все победы будут одержаны в нелегкой борьбе. Ваши недоброжелатели весьма деятельны, и сегодня противостоять им будет нелегко. Профессиональный авторитет удастся укрепить благодаря своевременно принятому решению, однако воплощать в жизнь ранее составленные планы придется самостоятельно. Нежелательные поездки; развлечения могут потребовать значительных расходов.

Общение с родственниками пойдет вам на пользу, поддержка членов семьи станет одним из важных факторов, способствующих росту жизненного тонуса. Не исключены ссоры между влюбленными, некоторые представители знака получат не слишком приятную информацию о своем избраннике.

Скорпион

Скорпионы не впадают в панику, если на их пути возникает препятствие, и сегодня это похвальное качество наверняка пригодится представителям данного знака. Готовьтесь к нелегкой борьбе, в которой вы обязательно одержите победу. Стабильность в профессиональной сфере обманчива – подводные течения набирают силу, поэтому доверчивость и беззаботность неуместны. Финансовая ситуация благоприятна, хотя значительное увеличение доходов маловероятно.

Нежелательно посещение светских мероприятий, активное участие в общественной жизни. Вам пойдет на пользу отдых в обществе членов семьи. Романтические свидания также будут весьма приятными, если вы не станете рисковать в погоне за острыми впечатлениями.

Стрелец

День очень хорош, лишь в финансовой сфере влияние негативных тенденций будет порой напоминать о себе. Не исключены значительные расходы, которые, впрочем, не назовешь напрасными или неоправданными. Значительных успехов в работе удастся добиться благодаря бескорыстной помощи давних союзников. Могут напомнить о себе и влиятельные персоны, некогда обещавшие вам покровительство и поддержку во всем.

Чрезвычайно приятным день обещает быть для влюбленных, а также для тех, кто жаждет перемен в личной жизни. Атмосфера в семье благоприятна, можно объединить усилия для решения общих проблем или просто прекрасно провести время в обществе близких людей. Жизненный потенциал высок, переутомление вам не грозит.

Козерог

Сосредоточьтесь на работе: сегодня вы сможете добиться значительных успехов благодаря своим знаниям, опыту и трудолюбию. Недоброжелатели могут попытаться помешать вам, но их коварные планы так и не будут реализованы. Вы не слишком доверчивы, и это очень кстати; только хорошо продуманные решения помогут вам избежать напрасных расходов. Жизненный потенциал высок, настроение будет стабильным, а самочувствие – хорошим.

Родственники не во всем готовы пойти вам навстречу, но серьезных конфликтов в семье не возникнет. Можно достичь взаимопонимания с любимым человеком, проявив терпение и отказавшись от политики ультиматумов и манипуляций. Неплохо сложатся поездки, будет приятным активный отдых.

Водолей

Очень неплохой, хотя и не слишком многообещающий день. Важно умение останавливаться на достигнутом, довольствоваться малым – если вы стремитесь реализовать все свои планы немедленно, то рискуете попасть в неловкое положение. Возможно получение поддержки от влиятельных людей или опытных коллег, интересные идеи будут воплощены в жизнь благодаря удачному стечению обстоятельств. Финансовая ситуация благоприятна, однако от спонтанных покупок стоит отказаться.

Долгие поездки или слишком активное участие в светской жизни могут не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми. Уделите время семейным делам, не пренебрегайте своими домашними обязанностями. Готовность нести ответственность за свои поступки – одно из тех качеств, которые понадобятся вам сегодня.

Рыбы

В профессиональной сфере складывается ситуация, требующая осторожности: сегодня вы рискуете довериться человеку, от которого следовало бы держаться подальше, или заключить невыгодную сделку. Возможны критика и претензии со стороны руководства; недоброжелатели воспользуются возможностью рассказать всем о ваших ошибках. Тем не менее, шанс добиться поставленной цели у вас есть; для этого нужно проявить не только изобретательность, но и упорство.

Довольно напряженны отношения в семье, не всегда удается понять, чего ждут от вас родственники. Любимый человек готов проявить внимание и заботу, однако поступки его будут порой казаться странными. Сильно выражено стремление к гармонии, и на вашем душевном состоянии наверняка благотворно скажется посещение музея или картинной галереи.