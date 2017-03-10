Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Говорят, что головокружение напоминает страшный сон, в котором ты парализован и не можешь пошевелиться, хотя окружающий мир продолжает двигаться. Как будто этого мало, приступы головокружения часто сопровождаются тошнотой, потоотделением, рвотой, головными болями, звоном в ушах и даже иногда нервным тиком глаза, пишет Lifter.

Сью Рикер, школьная учительница на пенсии из Авроры, штат Колорадо, десять лет страдала от внезапных приступов головокружения. Вот как она описывает этот опыт: «Это было ужасно. Всё кругом начинало двигаться, кружиться. Я не могла водить машину. Я не могла ходить. Я держалась за стену, и это было очень-очень страшно».

Ей ничего не помогало, пока она не наткнулась на видео доктора Кэрол Фостер о том, как справиться с позиционным головокружением (самым распространённым). Этот простой метод помог Сью наконец-то избавиться от преследовавшей её напасти и взять свою жизнь под контроль.

Кэрол Фостер — адъюнкт-профессор отоларингологии в больнице Университета штата Колорадо. Именно она разработала метод лечения, который можно применять в любом месте и который спас множество людей по всему миру, страдавших от позиционного головокружения.

Этот метод состоит из нескольких специфических движений и поз:

1. Станьте на колени.

2. Откиньте голову назад, глядя на потолок.

3. Опускайте откинутую голову, пока не коснётесь макушкой пола, как будто собираетесь перекувыркнуться.

4. Поверните голову к левому локтю. Оставайтесь в этой позе, пока головокружение не пройдёт.

5. Поднимите голову, чтобы она была на уровне спины. Задержитесь в этой позе, пока не пройдёт головокружение.

6. Вернитесь в исходное положение.

Вот видео, где этот метод демонстрирует дочь Кэрол Фостер: