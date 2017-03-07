Скандал на шоу «Минута славы»: Рената Литвинова обиделась за Земфиру и отыгралась на восьмилетней девочке

Это было в конце февраля, надеялся, что отпустит, но увы. Придется начинать пост с гнева, всё как обычно, пишет V-Yablochko.ru.

Так вот. Большинство из вас телевизор не смотрят (выбросили, отдали, разбили, зачем этот зомби-ящик, сейчас все в интернете можно скачать и т.д.).

А я смотрю.

Есть такое шоу «Минута славы», это адаптация британского проекта Britain’s Got Talent. Выходят люди разного возраста и разной степени одаренности, делают вещи, их оценивают: проходит дальше или нет.

И вот выходит девочка. Ей восемь лет. Приехала из Нижнего Тагила. И поет «Жить в твоей голове» Земфиры.

Поет неровно.

Вика из Нижнего Тагила спела песню Земфиры

Есть разные девочки в мире: одни выходят, ухают, и работают как немецкая машина, другие трясутся, грызут ногти, но на сцене забывают обо всем, третьи веселятся, прикалываются и воспринимают все как игру, четвертые не уверены в себе, они боятся. Таких большинство. Девочка Виктория – да, имя подходящее – из таких.

Малышка ошибается, потом разгоняется и выдает в целом довольно неплохой кавер. Свой. Особенный. С помарками, но честный и порой действительно талантливый.

И тут ее начинают топтать.

Первым встает Юрский. Надо пояснить, что я примерно полностью знаю наизусть реплики всех его киноперсонажей. На «Фоме Опискине» в театре Моссовета был раза три, еще пару раз на «Ужине у товарища Сталина» в Школе современной пьесы. Из пяти книг актера читал три и однажды даже помогал одному писателю делать книгу о самом Юрском. Пускай он считает Крым «ужасным проявлением национального бескультурья России». И ходит на марши «несогласных». Ради Бога.

Но что он несет?

– Сергей Юрьевич, вы знаете, чья это песня? – спрашивает мэтра ведущий шоу Михаил Боярский.

– Нет (тут внимание на лицо Литвиновой!).

– Я бы мечтал, чтобы вы написали эту песню, – обратился Юрский к восьмилетней девочке имея в виду песню, написанную Земфирой примерно в 35 лет. – Мне кажется, что она могла бы. Чувствую оригинальность в исполнении. Это не подражание. Но, кланяясь вам, боюсь, что на следующем туре от вас потребуют другую песню спеть. Или сочинить самой, чего вы сегодня не предъявили (!). Торопиться не надо. Вот вы и случились на большой сцене. На большом экране. Началось! И пусть это не будет бегом. Пусть это будет нормальный рост.

И жмет на красную кнопку – домой.

Девочка начинает плакать.

Продолжает Рената Литвинова, которую во время песни Земфиры, конечно, давали крупно. Ее задело, что девочка:

а) не знает песен Земфиры

б) не понимает, о чем песня

в) на «запрещенный прием» подговорили родители

В чем он запрещенный? Родители, помня о нетрадиционно близкой связи З. и Р., решили надоумить ребенка спеть это, чтоб Литвинову так перехитрить и разжалобить? Или девочка сама это придумала.

Чудеса дедукции.

Добивает Владимир Познер, который считает, что непозволительно вот так вот на убой выпускать бездарное дитя, только чтобы потешить родительское тщеславие.

Единственным адекватом оказался Светлаков, попытавшийся остановить безумие и спасти ребенка.

Не знаю почему, но это убивает.

Я пересматривал и пересматривал.

И не мог понять: как можно быть такими черствыми, деревянными и бессердечными истуканами. Зачем вообще их туда посадили? Юрский родился в 1935 году, он не знает ни песен Земфиры, ни «Сплина», ни рэперов, которые приходят в проект. Зачем ставить дедушку в неловкое положение.

По каким таким профессиональным критериям зарубили маленькую? «Режиссер» Литвинова или телеведущий Познер услыхали брак в верхнем регистре или поняли, что девочка тесситуру не удержала? Люди, до этого с радостью пропустившие в проект профессиональных акробатов, профессиональных эквилибристов, профессионального фокусника, профессиональных танцоров, профессиональных гимнастов. Зачем? Кому на них интересно смотреть? Мы в цирке Запашных на кастинге?

Да и как такое вообще возможно в принципе – ребенок стоит, плачет, а его монотонно и размеренно закатывают в асфальт с пристрастием.

Вы что, товарищи? Это шоу. Пусть все было не идеально, и что. Она старалась, она почти все попала, аккомпанировала сама себе, следила за руками. Что усложняет задачу вдвое.

Я пишу про детский «Голос» четвертый год, знаю, как и откуда эти дети приезжают. Там нет никакого блата. Зачастую им собирают деньги на билеты муниципальные депутаты или фонды, их одевают местные фирмы, только чтоб в Останкино не опозориться. А там сидит надутое жлобье и с видом профессоров консервы отрезают девочке крылья бензопилой.

Владимир Владимирович Познер и Сергей Юрьевич Юрский – на двоих 163 года – они так любят вспоминать цензуру и худсоветы, погубившие сонмы талантов в СССР.

– Когда вундеркинды выходят на сцену, уже понятно, что они великие, – объяснил Познер.

Ничего, что Архипова в 23 года пришла в консерваторию? Монтгомери начал играть на гитаре в 20.

Правда?

Ученик математической школы Николаша Римский-Корсаков, которого отдали на фортепиано «для раскрепощения», еще в 15 лет был безразличен к урокам музыки, а к 18 годам взял и написал три части симфонии.

Арам Хачатурян учился на физмате и до 19 лет только слышал про музыку.

Восемь лет Виктории. Восемь. В этом возрасте еще ничего нельзя понять – случилось, не случилось.

Маленькое, ушастенькое чудо с косой. Она спела неровно, с ошибками, но спела искренне, довольно чисто на припевах, оригинально, не копировала, вложила туда все свое маленькое сердечко. Валерий Ободзинский не имел никакой музыкальной школы, кочегаром работал да пружины на матрасах натягивал, а потом запел – и пел всю жизнь вопреки канонам и методикам. Что в этом ущербного?

В итоге ребенка вынудили бросать монетку (таков регламент!!!), чтобы определить, остается она дальше или нет, потому что двое судей – за, двое – против. Средневековая дикость и унижение. Лучше бы сразу револьвер выдали с одной пулей – чего мелочиться.

И, главное, ни один мускул не дрогнул на их лицах, когда ребенок плакал. Только Светлаков как медведь в клетке маялся маятником от Литвиновой к Юрскому.

Творческие личности, тонкие натуры, все понятно. Но очень хочется пожелать Земфире и Ренате вместе завести ребенка. Любым способом — усыновить или еще как. И попробовать в 40 лет впервые пожить не для себя.

Печально это.

Пока только «Голос.Дети» умудряется сохранять баланс вкуса и такта при работе с хрупкими материями. С одной стороны, у нас на ТВ выбивание слезы коленом и манипуляции на сиротах в шоу «Ты-супер!».

С другой, вот это вот.

– Я пою эту песню о том, что если ты любишь человека, не надо его обижать, – распиналась перед ними виноватая Вика на сцене.

Разве можно точнее выразиться вообще?

Ей восемь.

Речь не о жалости и даже не о конкурсе. Шоу «Минута славы» – не экзамен в Гнесинку. Это лишь телепроект. Хотите судить строго? Хорошо. Только есть один нюанс. В детском «Голосе» малышей отсеивают пачками, но никогда это не происходит в такой циничной, изощренной и бесчеловечной форме. Чтоб и ребенка пнуть, и по родителям пройтись в его присутствии. Как минимум это низко.

P.S. Досмотрите, пожалуйста, до конца видео номера Вики. На 12 минуте начинается самое главное.