Хейтеры телеведущей могут смотреть это видео вечно: окровавленная Ольга Бузова визжит от боли

Несколько дней известная телеведущая Ольга Бузова во время своего выступления на концерте серьезно поранилась. Во время осмотра врачей она не смогла сдержаться и раскричалась от дикой боли. Ольга Бузова выступала на премии "Звуковая дорожка", во время которого поранила руку подвеской своего браслета, выполненной в форме гвоздика.