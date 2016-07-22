Хейтеры телеведущей могут смотреть это видео вечно: окровавленная Ольга Бузова визжит от боли

Несколько дней известная телеведущая Ольга Бузова во время своего выступления на концерте серьезно поранилась. Во время осмотра врачей она не смогла сдержаться и раскричалась от дикой боли. Ольга Бузова выступала на премии "Звуковая дорожка", во время которого поранила руку подвеской своего браслета, выполненной в форме гвоздика.
Звезду отвели в гримерку, чтобы врачи смогли оказать ей первую помощь. Во время перебинтовки Ольга Бузова не сдержалась и закричала. Только после просьб медиков взять себя в руки ведущая успокоилась. Все происходящее было запечатлено на камеру, пишет 7d.org.ua.