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Молодой, с волосами и в трусах: Дмитрий Нагиев показал раритетный снимок

Limon.ee
Limon.ee
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Телеведущий Дмитрий Нагиев решил вспомнить свою юность и опубликовал в Instagram снимок со своего спортивного прошлого, пишет Сегодня.ua.

"Жизнь коротка: живи, борись, мечтай, писай на стульчак. Если что – справа это я, буквально вчера", – подписал он фото.

На снимке Нагиев позирует на ринге в форме для самбо – куртке-кимоно и коротких шортах. Фото было сделано после поединка в результате которого Дмитрий одержал победу.

Примечательно, что в юности Нагиев профессионально занимался спортивной гимнастикой, дзюдо и самбо. Причем по самбо он даже был чемпионом СССР среди юниоров.

"С такой шевелюрой не узнать", "Причесон зачетный", "Дмитрий, Вы не перестаете радовать и вдохновлять", "Очень приятный молодой человек", "Красавчик, но сейчас не хуже", – пишут ему поклонники.

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