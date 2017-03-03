Молодой, с волосами и в трусах: Дмитрий Нагиев показал раритетный снимок

"Жизнь коротка: живи, борись, мечтай, писай на стульчак. Если что – справа это я, буквально вчера", – подписал он фото.

На снимке Нагиев позирует на ринге в форме для самбо – куртке-кимоно и коротких шортах. Фото было сделано после поединка в результате которого Дмитрий одержал победу.

Примечательно, что в юности Нагиев профессионально занимался спортивной гимнастикой, дзюдо и самбо. Причем по самбо он даже был чемпионом СССР среди юниоров.

"С такой шевелюрой не узнать", "Причесон зачетный", "Дмитрий, Вы не перестаете радовать и вдохновлять", "Очень приятный молодой человек", "Красавчик, но сейчас не хуже", – пишут ему поклонники.