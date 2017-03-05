Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

22-летний Винни Ох впервые обратился к пластическим хирургам пять лет назад, чтобы увеличить губы при помощи инъекции дермального наполнителя (филлера). С тех пор он изменил форму щек, бровей и губ при помощи десятков инъекций филлера. Кроме того, его пять раз оперировали для коррекции формы носа.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Для придания внешности более инопланетного вида Ох носит черные контактные линзы и заостренные накладные ногти, а также красит волосы в яркие цвета.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Чтобы завершить трансформацию, он планирует удалить гениталии, соски и пупок, изменить форму лба и ушей, а также вживить в челюсть и щеки силиконовые имплантаты. Стоимость всех этих процедур оценивается в 160 тысяч долларов.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

В январе сообщалось, что бразилец Родриго Алвес, потративший на пластическую хирургию 368 тысяч фунтов стерлингов, поправился на 12 килограммов, чтобы накопить жир для пересадки в ягодицы.