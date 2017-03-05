Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Житель Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) сделал более 110 пластических операций ради сходства с бесполым инопланетянином. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mirror.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

22-летний Винни Ох впервые обратился к пластическим хирургам пять лет назад, чтобы увеличить губы при помощи инъекции дермального наполнителя (филлера). С тех пор он изменил форму щек, бровей и губ при помощи десятков инъекций филлера. Кроме того, его пять раз оперировали для коррекции формы носа.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Для придания внешности более инопланетного вида Ох носит черные контактные линзы и заостренные накладные ногти, а также красит волосы в яркие цвета.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Чтобы завершить трансформацию, он планирует удалить гениталии, соски и пупок, изменить форму лба и ушей, а также вживить в челюсть и щеки силиконовые имплантаты. Стоимость всех этих процедур оценивается в 160 тысяч долларов.

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Винни Ох. Фото: Scanpix/Caters News Agency

В январе сообщалось, что бразилец Родриго Алвес, потративший на пластическую хирургию 368 тысяч фунтов стерлингов, поправился на 12 килограммов, чтобы накопить жир для пересадки в ягодицы.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньинтереснопареньпластикасмотри
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:10
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото)
11:48
Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса
11:29
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
10:52
Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России
10:23
Что думают об эстонской песне для «Евровидения» за рубежом: старье, привет из 80-х, Modern Talking
09:38
Орбакайте отказалась ехать в Киев из-за страха
09:14
Гороскоп на 5 марта: сегодня вас ждут приятные знакомства
22:34
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве (4)
16:59
Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы
16:48
Певец Род Стюарт принес глубочайшие извинения за видео в стиле казни ИГИЛ
15:58
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
15:34
Натали Портман во второй раз стала матерью
15:23
«Сурганова и Оркестр» представят в Таллинне новый альбом
14:59
Восторг! 69-летняя София Ротару кардинально сменила имидж (фото)
14:51
Константин Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:29
Нумерология дома: что означает номер вашей квартиры
13:53
Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…
13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
12:52
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко (1)
12:44
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Я не дырка, я – норка!

Я не дырка, я – норка!

Маэстро, тушь!

Маэстро, тушь!

12:26
Войти в тень
4. мар
Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета
4. мар
Желание похудеть делает родных врагами
4. мар
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
Что думают об эстонской песне для «Евровидения» за рубежом: старье, привет из 80-х, Modern Talking
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
Топ комментариев
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
CмотриЦеликом
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

4. мар
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео! (2)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдочьевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурслюбовьобразпевицаплатьепоклонникипрезидентский приемприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees