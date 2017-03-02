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Тяжелая болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной остановила борьбу за квартиру

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Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сбежала от проблем в Африку. Соседи знаменитой актрисы считают, что близкие люди бросили ее из-за разногласий по поводу квартиры. Ранее Ольга высказывала желание продать свою долю, но родительница женщины категорически против обсуждения этого вопроса, передает СтарХит.

Что касается дочери народной артистки РСФСР от первого брака Анастасии Ворониной-Франсишку, то она живет в Киеве и даже не надеется на примирение со знаменитой мамой. Женщина призналась журналистам, что узнала о болезни и операции Лидии Федосеевой-Шукшиной из СМИ. Наследницы звезды стали гостями программы НТВ «Говорим и показываем».

По словам Анастасии Ворониной-Франсишку, она видела родную мать лишь несколько раз и не поддерживает с ней отношения. 

«Честно говоря, мне слишком больно, потому что осталось слишком мало времени. Наверное, дело во мне. Я чувствую страх из-за того, что меня могут не принять. Сказать: «А чего ты мне сейчас звонишь?». Кроме того, я понимаю, что человек в возрасте, и мой внезапный звонок может оказать на нее влияние, даже вызвать сердечный приступ», – поделилась женщина.

Женщина откровенно призналась в том, что не может понять причин своих разногласий с матерью. «Мы просто вообще друг друга не знаем. Мне иногда кажется, что она обижена на моего папу, но я не понимаю, при чем здесь я», – поведала Анастасия. В 2007 году у отца наследницы звезды, актера Вячеслава Воронина, обнаружили рак кишечника. Он ушел из жизни в октябре 2016 года. Мужчина умер за месяц до своего 80-летия. Кончина Воронина стала большим ударом для его дочери.

Анастасия Воронина-Франсишку также высказалась по поводу противоречий, возникших между матерью и сестрой. Женщина верит, что у ее родственников получится о чем-то договориться. По словам Анастасии, ей ничего не надо от знаменитой актрисы. Воронина-Франсишку живет в просторной двухкомнатной квартире, доставшейся ей по наследству от отца.

Затем в студии появилась дочь Анастасии Лаура. Девушка воспитывает сына Мартина и посвящает все свое свободное время семье.

«Я никогда не стремилась переехать в Москву. Мне комфортно жить с родными. С бабушкой у нас нет близких отношений и никогда не было. Были лишь общение и встречи. Нельзя сказать, что я сильно интересуюсь ее жизнью. Во время последней встречи у нас произошел конфликт. Я развернулась и ушла со слезами на глазах. Обидели меня и семью… Мне ближе та бабушка, которая меня воспитала», – рассказала Лаура.

По словам матери девушки, ее обидела соседка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Незнакомая женщина позволила себе негативно высказаться о близких людях звезды. Тем не менее, Лаура говорит, что по-прежнему готова пойти на контакт с бабушкой.

Спустя какое-то время к близким людям присоединился правнук знаменитости – очаровательный Мартин Воронин-Франсишку. Ребенок увлекается боксом, что он и продемонстрировал в студии программы. По словам мальчика, он смотрел фильмы с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной, но никогда с ней не встречался. «Ба, я бы хотел тебя увидеть», – сказал Мартин в эфире передачи.

В программе также показали разговор Ольги Шукшиной с матерью. Женщина позвонила актрисе по телефону. Народная артистка РСФСР откровенно рассказала дочери о том, что плохо себя чувствует. По признанию Лидии Федосеевой-Шукшиной, она была на волосок от смерти. 

«У меня было две серьезных операции. Мне не верили, что я жива. Я была в Берлине, и там все началось. Меня не отпускали, сказали: «Здесь будем оперировать». Я сказала: «Нет, буду умирать дома, не здесь», – сказала звезда своей дочери по телефону.

В финале телешоу Ольга, Анастасия и Лаура отправились в гости к знаменитой актрисе. Младшая дочь артистки вышла из ее квартиры в слезах. По словам Ольги, ее мать действительно сильно больна, постарела и еле-еле ходит. Женщина решила объявить перемирие в борьбе за квартиру. 

«Не знаю, что будет, но сейчас это бесчеловечно обсуждать. Это больше, чем примирение», – сказала Шукшина.

Однако свою старшую дочь Анастасию и внучку Лауру Лидия Николаевна видеть отказалась. «Я предполагала, что так и будет. Да, это очень обидно и печально», – сказала Воронина-Франсишку.

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