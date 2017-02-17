Ознакомьтесь с точным финансовым гороскопом на март 2017 года

В первый месяц весны у большинства людей обостряется желание заняться шоппингом и обновить гардероб. Это приводит к довольно большим расходам и, как правило, покупки не оправдывают ожиданий. В таких случаях важно прислушиваться к своей интуиции, которая сможет вовремя подать сигнал и оградить от нежелательных трат, пишет Esotericblog.ru.

Овен

В начале месяца следует проявить упорство и составить график расходов. Это поможет вам избежать ненужных покупок и сохранить свои финансы. Также такое планирование позволит скопить некоторую сумму для крупных вложений или желаемых поездок. Начиная уже со второй недели марта, можно проявлять инициативу на рабочем месте и активно заняться продвижением вверх по карьерной лестнице.

Телец

Самым благоприятным временем для активных действий будут первая и последняя недели марта. В эти периоды лучше всего проводить важные переговоры и заключать прибыльные сделки. В остальное же время не стоит лезть на рожон и браться за несколько дел одновременно. Определите для себя приоритеты и уделяйте внимание только крупным и интересным проектам.

Близнецы

Для вас март - это месяц новых открытий и больших достижений. Если вы действительно решили улучшить свое материальное положение, то настройтесь на серьезную работу. Середина месяца станет самой напряженной, но не стоит огорчаться. Все негативные ситуации будут показывать, в каком направлении двигаться дальше и на что следует обратить внимание. Воспринимайте это как опыт и не опускайте руки. А чтобы у вас хватило сил довести задуманное до конца, работайте над своим биополем, и тогда его энергия привлечет нужных людей и новые возможности.

Рак

Финансовый гороскоп обращает ваше внимание на середину марта. В этот период лучше избегать долгов во всех их проявлениях. Постарайтесь не одалживать денег даже у своих близких, а также не давайте в долг крупные суммы, поскольку существует большая вероятность, что эти деньги к вам не вернутся. Остальное время лучше посвятить кропотливой работе. Проявляйте внимание к деталям: от этого будет зависеть ваша профессиональная репутация.

Лев

Если вы до сих пор ходите на нелюбимую работу, а свободное время полностью посвящаете своему хобби, то пора задуматься, как на этом можно заработать. В начале и конце марта вас будут одолевать сомнения и страхи, но если у вас получится это преодолеть, то в скором времени увлечение начнет приносить больший доход, чем основная работа. А справиться со своими страхами помогут народные способы.

Дева

Этот месяц у вас пройдет под девизом обновлений и полного изменения своего имиджа. Не бойтесь тратить деньги на свой новый образ и наслаждайтесь переменами. Также финансовый гороскоп рекомендует вложить средства в свое образование и саморазвитие. Запишитесь на курсы, о которых давно мечтали, или посетите интересные вам выставки. Это поможет получить новые знания и опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем.

Весы

В марте вам не удастся спокойно отдохнуть и провести досуг в тишине. Чтобы получить желаемые результаты, нужно постоянно находиться в движении и искать новые способы решения деловых проблем. С этим поможет справиться творческий подход и личные способности, которые скрыты в каждом. Узнать о том, какими возможностями обладает каждый из Знаков Зодиака, можно из специального гороскопа.

Скорпион

В начале весны обратите внимание на то, как вы подходите к решению вопросов. Март - это месяц новых возможностей и обновления, поэтому астрологи рекомендуют подходить к каждому делу творчески и не бояться экспериментов. Середина марта будет богата на заманчивые предложения от деловых партнеров, но вам не стоит распыляться: выберите только самые прибыльные и подходящие вам по всем параметрам.

Стрелец

В этом месяце удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Отлично удадутся переговоры и решение сложных вопросов. Середина марта - наилучший период для карьерного роста и умножения своих финансов путем инвестирования в крупные проекты. Но не думайте, что все получится само собой. Чтобы достичь желаемого, придется приложить все усилия и опыт.

Козерог

Начало весны у вас пройдет в довольно спокойном темпе. Не нужно работать на пределе своих возможностей, поскольку это не даст ожидаемого результата. Лучше всего равномерно распределить работу на весь месяц и следовать составленному плану. Это позволит закончить все дела в установленные сроки и отличиться перед начальством. В начале и конце марта может ощущаться некоторая нервозность и усталость. Чтобы этого избежать, настройтесь на позитив и не забывайте про физическую активность.

Водолей

Март не располагает к экспериментам и кардинальной смене деятельности. Если вы чувствуете, что устали от работы и созрели для чего-то нового, не торопите события. Это время лучше всего посвятить тщательному анализу и планированию своего будущего. Не нужно принимать решения сгоряча и поддаваться временному порыву. Только тщательно продуманные действия и кропотливая работа дадут положительные результаты.

Рыбы

Март учит вас быть пунктуальными и последовательными в своих решениях. В разговоре с начальством следует вести себя уверенно и не выказывать каких-либо сомнений. Только так вы сможете получить прибавку и возможность продвинуться вверх по служебной лестнице. Поэтому прежде, чем что-то сделать или сказать, тщательно продумайте детали и спланируйте свои шаги заранее