Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

Блогер решил воспользоваться громкой и спорной, по его мнению, ситуацией и показать свое видение всего произошедшего с девушкой в юмористическом ключе, пишет TopNews. В своей пародии Хованский то и дело употребляет словосочетание «на донышке» и троллит своего оппонента, выступающего в образе Дианы Шурыгиной.

Напомним, 17-летняя школьница из Ульяновска Диана Шурыгина стала жертвой изнасилования, о чем рассказала в эфире «Первого канала» в передаче «Пусть говорят». После чего стала популярна в социальных сетях.

Скандальная популярность Дианы Шурыгиной не дает покоя СМИ, которые уже подсчитали, сколько героиня программы "Пусть говорят" заработала после участия в программе. Официально 17-летняя учащаяся колледжа Диана Шурыгина не имеет работы, но, судя по всему, свалившаяся на нее популярность может позволить ей неплохо заработать. К примеру, рекламная публикация в ее Instagram, по слухам, стоит 20-25 тысяч рублей. Кроме того, семья девушки получила денежное вознаграждение за участие в передаче Андрея Малахова.

Известно, что первоначальный гонорар для обычных людей, впервые участвующих в шоу, составляет около десяти тысяч рублей. Также им оплачивается проезд до Москвы и обратно и проживание в столице. Однако, как известно, в эфир "Первого канала" вышло целых три выпуска с участием девушки. По мнению блогеров, участие Дианы Шурыгиной в шоу принесло каналу большие рейтинги, и ее гонорары могли резко возрасти.

По неподтвержденным данным, доход Дианы Шурыгиной от участия в трех выпусках "Пусть говорят" может составлять несколько сотен тысяч рублей. Однако официальные цифры никто не называет.

Кроме того, школьница из Ульяновска завела свой канал "В гостях у Дианы Шурыгиной" на популярном видеохостинге YouTube, где первый же видеоролик "Немного ответов на донышке" за два дня после публикации собрал более трех миллионов просмотров. По мнению пользователей Сети, это сулит начинающему, но уже популярному видеоблогеру хорошую прибыль.