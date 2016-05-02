Не пропустите! Нумерологический гороскоп на март 2017 года

В марте 2017 года миром будет править число Четыре. Четверка обладает некой мистикой, магией. Во многом она непредсказуема и во многом, наоборот, точна и символична. Четверка символизирует четыре стороны света, четыре сезона. Этой цифре нумерологи приписывают крайне необычные свойства, многие из которых уникальны. Первый весенний месяц под покровительством Четверки может изменить вашу судьбу, ибо это расцвет природы, весны, тепла, любви и позитива, пишет Esotericblog.ru.

Общая характеристика Четверки

В марте 2017 года Четверка будет больше созидательной, чем деструктивной. Это число любит порядок, поэтому будет требовать от вас собранности, пунктуальности и рассудительности. Слишком быстрое принятие решений может негативно сказаться как на любовной, так и на финансовой сфере жизни. Попробуйте как следует взвешивать все «за» и «против», прежде чем делать что-либо серьезное.

Четверка не будет иметь ярко выраженных желаний и настроений, поэтому просто постарайтесь не упускать никаких мелочей. Планирование дел будет происходить гораздо быстрее и эффективнее, чем обычно, так что попробуйте увидеть свои возможности, чтобы сделать будущее более предсказуемым.

Положительные качества Четверки

Это число позволяет людям более уверенно руководить, поэтому удача будет сопутствовать в первую очередь тем, кто по долгу работы должен быть лидером, начальником, главным звеном в цепи. Старайтесь начинать каждый день хорошо, чтобы излучать радость на протяжении всего рабочего и нерабочего времени.

Четверка может помочь людям одиноким, потому что среди ее свойств есть коммуникабельность, открытость. Открывая душу, вы будете иметь больше шансов понравиться собеседнику, потому что честность в марте наберет в цене. Будьте активными, чтобы соответствовать настроению Четверки. Отдых должен быть своевременным, поэтому лучше отдыхать в перерывах между работой, чем переутомляться и надолго выходить из строя.

Четверка положительна своей любовью к семье. Если вы будете дипломатичными к своим близким, то удача в марте не отпустит вас ни на секунду. Если выбирать между духовной жизнью и материальной, то вторая будет более востребованной. Четверка поможет справиться с числами. Это значит, что больше всех повезет бухгалтерам, продавцам, бизнесменам, а также банковским работникам.

Так или иначе, но Четверка поможет вам в любых делах. Это число обладает тем типом энергетики, который заставляет людей не сидеть на месте, а двигаться вперед под натиском любых проблем. Именно поэтому данный период времени сможет показать вам, что любые усилия стоят потраченного времени.

Отрицательные качества Четверки

Четверка может заставить вас вступить в серьезные споры даже с близкими людьми, так как настроение ее очень нестабильно. Это значит, что лучше держать себя в руках и сторониться подобных ситуаций. Если вы дадите себе повод выплеснуть свою агрессию, то в марте 2017 года это будет иметь крайне негативные последствия. Оставайтесь рассудительными и спокойными в любой ситуации, чтобы не терять контроль.

Для Четверки характерно желание тратить много денег. Это значит, что в марте лучше экономить. Конечно, бывают ситуации, требующие срочных денежных вложений. Это нормально, однако не позволяйте себе тратить деньги бессмысленно. Лучше постарайтесь спланировать покупки на апрель. Сейчас деньги могут вам понадобиться как никогда.

Четверка любит трудиться, поэтому поделится с вами этим качеством, но это число совершенно не умеет расставлять приоритеты относительно окружающих людей, поэтому в любви могут настать трудные времена, если вы полностью отдадитесь своей работе или увлечениям. Старайтесь не быть слишком закрытыми, так как в этом случае окружающие люди могут подумать, что вы не желаете с ними общаться. Это будет трудный период для финансовых переговоров, деловых собраний и романтических свиданий.

Позитивное мышление — верный путь к будущим победам. В марте иначе никак, ибо сама природа диктует нам свои условия, а списывать ее со счетов нельзя. Будьте осторожнее со своими желаниями, а также сдерживайте эмоции, тогда все будет в полном порядке.