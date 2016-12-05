Полина Гагарина отрицает свою беременность

На концерте в Минск-Арене, который прошел под эгидой Europa Plus TV в Минске 20 февраля, произошла ситуация, которая и вынуждила певицу сделать это заявление. Со сцены, во время концерта ведущая Алина Артц от имени Полины заявила о том, что Гагарина не смогла участвовать в концерте из-за того, что находится «в ожидании чуда, которое может случиться с минуты на минуту». Полина утверждает, что это сообщение лживое, и представители канала ввели в заблуждение всех зрителей, находящихся в этот момент в зале, а также поклонников артистки, партнеров и многочисленные СМИ, пишет 7d.org.ua.