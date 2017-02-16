Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 27 февраля

Можно также заключать крупные сделки, приобретать недвижимость.

В области романтических привязанностей вероятен значительный прогресс: знакомства завязываются легко, а отношения складываются вполне гармоничные, передает Дворец. Атмосфера в семье также будет весьма благоприятной, хотя для того, чтобы сохранить мир, потребуются значительные уступки. Нежелательны поездки, да и другими развлечениями слишком увлекаться не стоит.

Овен

Стоит внимательнее отнестись к профессиональным обязанностям: можно совершить ошибки, исправление которых отнимет немало времени и сил. Придется вернуться к старым делам, погрузиться в работу над проектами, к которым вы давно утратили интерес. Вознаграждение не заставит себя ждать, но будет не столь щедрым, как хотелось бы.

Появляется возможность найти влиятельных покровителей, поделиться своими идеями с весьма могущественными людьми. Несмотря на обилие дел, не забывайте о домашних обязанностях: пренебрежение ими может обидеть членов семьи. Поднимет настроение посещение веселой вечеринки или шумного праздника.

Телец

День серьезных испытаний, которые могут обернуться большими победами. Ситуация складывается сложная, но исход ее зависит в основном от вас, и именно поэтому сегодня особенно важно выработать правильную стратегию. Самый надежный советчик – ваша собственная интуиция; рекомендации руководства и коллег могут оказаться несвоевременными, а то и попросту глупыми.

Отношения в семье становятся напряженными, остро стоят вопросы взаимных обязательств, возможны упреки и претензии. Подайте окружающим пример достойного поведения, не доводите дело до конфликта, что бы ни происходило. Стремление к новым впечатлениям может подтолкнуть вас к совершению опрометчивых поступков, которые испортят отношения с любимым человеком.

Близнецы

День вряд ли покажется вам интересным: он не откроет возможности и не позволит проявить себя. Немало времени придется уделить однообразной работе, скучной, но требующей внимания и аккуратности. Терпение – необходимое условие сохранения хороших отношений с руководством и коллегами; сегодня вы вряд ли сможете быстро добиться желаемого.

Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем. Общение с любимым человеком пойдет вам на пользу, романтическое свидание лучше проводить в привычной, хорошо знакомой обстановке.

Рак

Напряженный и противоречивый день. Непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях – вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Возможны финансовые трудности, запланированные покупки и развлечения потребуют больших расходов, чем вы ожидали. Вероятны проблемы в отношениях с руководством и деловыми партнерами, будьте готовы к тому, что на уступки придется идти именно вам.

Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы, совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете. Избавиться от неприятных мыслей позволит приятная прогулка. Не стоит проводить свободное время на многолюдных общественных мероприятиях – это может нанести удар по вашему самолюбию.

Лев

Наберитесь терпения – для того, чтобы добиться поставленной цели, придется потрудиться. Даже если вас не переполняет трудовой энтузиазм, постарайтесь не пренебрегать своими профессиональными обязанностями: ошибки и недоработки могут обойтись очень дорого. Общение с влиятельными людьми и представителями государственных организаций будет весьма неприятным для многих Львов.

Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно, но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере. Родственники наверняка найдут за что похвалить вас, но и их одобрение не будет безграничным. Избегайте развлечений, которые могут нанести ущерб здоровью.

Дева

День удачный, возможен значительный прогресс в делах. Решение профессиональных проблем не отнимет у вас много времени и сил, появятся единомышленники, готовые предложить помощь. Общение с коллегами позволит получить важную информацию и полезные навыки, применение которым будет вскоре найдено. Это благоприятный день для совершения крупных покупок, заключения сделок.

Хорошо пройдут поездки, можно отправиться в путешествие вместе с членами семьи или любимым человеком. Активный отдых также обещает быть приятным, а посещение увеселительных заведений позволит вам завязать весьма многообещающие знакомства.

Весы

День будет приятным и легким, вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете слишком торопиться. Судьба представляет вам шанс проявить свои таланты и способности, занять позицию неформального лидера в коллективе, укрепить свой авторитет. Это подходящий день для того, чтобы выступить с новыми идеями, предложить сотрудничество новым партнерам, обдумать возможность смены работы.

Беспокоиться о развитии личных отношений не придется: вероятность неприятных сюрпризов ничтожно мала. Новое романтическое увлечение окрасит вашу жизнь в яркие краски, подарит оптимизм и уверенность в себе. Отдых в компании любимого человека оставит приятные воспоминания.

Скорпион

Полагайтесь на свою интуицию: это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Помните, что даже богатый жизненный опыт не обеспечивает стопроцентной защиты от ошибок, к тому же особы, настойчиво предлагающие вам свои познания, могут оказаться коварными недоброжелателями. Неблагоприятна финансовая ситуация, воздержитесь от заключения сомнительных сделок.

Возможно разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов. Сохранить мир нелегко, но восстановить его после объявления войны будет еще труднее.

Стрелец

У вас появится немало поводов для тревог и переживаний, но все трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству могущественных помощников. На этот день можно назначать встречи с важными особами и ответственные переговоры: ваше неотразимое обаяние будет весьма кстати. Стоит сократить расходы; велика вероятность, что покупки окажутся неудачными.

Отношения с близкими требуют терпения и сдержанности. Контролируйте свои эмоции, старайтесь не давать воли раздражению, гневу и ревности. Настроиться на позитивный лад поможет общение с друзьями.

Козерог

Будьте терпеливы и не погружайтесь в решение чужих проблем, пока не справитесь с собственными. Правильно оценить свои силы поможет совет старых друзей или проверенных деловых партнеров. Откажитесь от участия в сомнительных предприятиях, держитесь подальше от людей, которые уже подводили вас. Умение правильно выбирать союзников – непременное условие успеха в этот непростой день.

Берегите своих близких, не заставляйте их нервничать из-за пустяков или идти на серьезные жертвы ради исполнения ваших мимолетных желаний. Отношения в семье наладятся, если согласитесь на предложения родственников.

Водолей

В течение дня будет ощущаться влияние противоречивых тенденций, поэтому возможны как приятные события, так и недоразумения, разочарования и проблемы. Старайтесь придерживаться избранной линии поведения и идти на уступки лишь в том случае, если они действительно необходимы. Наладить отношения с коллегами и деловыми партнерами помогут советы старых друзей. Люди, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения, могут выступить с интересными предложениями.

Сфера личных отношений – самое подходящее место для проявления ваших творческих способностей. Постарайтесь по-иному взглянуть на людей, которые вас окружают, увидеть их достоинства и сильные стороны.

Рыбы

День обещает успехи в работе, профессиональные победы. Ваши деловые качества непременно будут замечены влиятельными людьми, интересные предложения не заставят себя ждать. Высокая деловая активность обещает появление новых источников дохода, заключение многообещающих сделок и контрактов. Прекрасный день для работы над совместными проектами.

Обратите внимания на свои отношения с членами семьи: не исключено, что родственников не слишком радует ваше поведение. Не стоит проявлять упрямство там, где гораздо более уместна готовность к компромиссам: попытка настоять на своем во что бы то ни стало лишь усложнит отношения.