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Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля

Limon.ee
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Этот день связан с появлением профессиональных трудностей. Преодолевать проблемы лучше общими усилиями: поиски единомышленников и помощников не будут напрасными, да и заручиться поддержкой влиятельных особ удастся без особых хлопот. 

Удачный день для оформления документов, заключения сделок, составления отчетов. Студенты преуспеют в постижении точных наук, передает Дворец.ру.

Немало приятных эмоций принесет дружеское общение, можно отправляться в поездки, посещать светские мероприятия. Семейные дела пойдут на лад, удастся преодолеть разногласия по ряду важных вопросов. Романтические отношения станут прочнее, поскольку влюбленные склонны уделять внимание друг другу и стремятся к абсолютной искренности.

Овен 

День довольно сложный, к тому же связанный со снижением жизненного потенциала. Вам предстоит решить немало проблем, навести порядок в собственных делах, да и окружающим помочь в преодолении трудностей. Старайтесь не нервничать по мелочам, спокойно принимайте и критику, и иронические замечания в свой адрес. Общение с новыми знакомыми нежелательно, как и посещение многолюдных собраний.

Отношения с близкими людьми, напротив, гармоничны и спокойны, в них присутствует именно то душевное тепло, которого вам не хватало в последнее время. Вероятны романтические свидания, любовные признания, возможно предложение о вступлении в брак или начале совместной жизни.

Телец 

Не исключены проблемы на работе, могут открыться обстоятельства, которые помешают вашему профессиональному росту, заставят пересмотреть отношения с коллегами и руководством. Нежелательно проводить переговоры, в особенности – обсуждать финансовые вопросы. Крупные покупки лучше отложить, от серьезных расходов, связанных с развлечениями – воздержаться.

Очень важной будет для вас поддержка членов семьи. Можно обсудить с родственниками накопившиеся проблемы, попросить совета у представителей старшего поколения. Романтические отношения изменятся к лучшему, если вы не обманете любимого человека, будете терпеливы и внимательны.

Близнецы 

День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен, что повышает вероятность недомогания, проблем со здоровьем. Постарайтесь заранее составить план действий и придерживайтесь его, как бы ни складывались обстоятельства – это облегчит жизнь и вам, и вашим близким. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему.

Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи. Кроме того, хорошо складываются романтические отношения, появляется возможность обсудить с любимым человеком важные для вас вопросы.

Рак

Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувство такта и дружелюбие помогут преодолеть все преграды. Возможны значительные успехи у представителей творческих профессий и учащихся; всем Ракам будет полезно дать волю фантазии, увидеть привычную ситуацию в необычном свете.

Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений, вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих. Встречайтесь со старыми знакомыми, посещайте праздники и вечеринки, но избегайте увеселительных заведений с сомнительной репутацией и ресторанов с плохой кухней.

Лев 

День напряженный, трудный. У вас будет много важных дел, а вот на отдых и восстановление сил времени может и не хватить. При такой нагрузке и заболеть недолго – позаботьтесь о себе, соблюдайте режим дня, не забывайте о правильном питании. Нежелательна физическая работа, от посещения затягивающихся допоздна светских мероприятий тоже лучше отказаться.

Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам. Не позволяйте выводить себя из равновесия; ситуация быстро вернется в нормальное русло и ссор удастся избежать.

Дева 

Спокойный и весьма удачный день, позволяющий и давние планы реализовать, и к работе над новыми проектами приступить. У вас не возникнет серьезных трудностей в общении с деловыми партнерами, и коллеги, и руководство прислушаются к вашему мнению, охотно последуют советам. Можно делать покупки и инвестиции: финансами вы распоряжаетесь умело и толково.

В сфере личных отношений позитивные тенденции также очень сильны, стоит уделить время общению с близкими, заняться домашними делами. Общество любимого человека будет приятным, а приготовленные им сюрпризы наверняка придутся вам по душе.

Весы 

День неоднозначный, вам не раз придется всерьез понервничать. Очень напряженно складываются отношения с коллегами, да и одобрение руководства заслужить непросто. Нежелательно принимать участие в работе над совместными проектами, заключать сделки с новыми партнерами. Возможны финансовые трудности, осуществление ваших планов потребует значительных расходов.

Зато отношения с близкими людьми складываются просто замечательно. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в обществе родственников. Новое романтическое увлечение окажется серьезным и подарит вам настоящее счастье.

Скорпион

Возможны серьезные проблемы на работе, ваши недоброжелатели как никогда энергичны и изобретательны. Будьте готовы вступить в бой с противником, силой превосходящим вас, и одержать над ним верх благодаря упорству и целеустремленности. Можно обратиться к единомышленникам с просьбой о помощи, но не стоит рассчитывать на то, что их услуги будут совершенно бескорыстными.

Дружелюбие и оптимизм помогут вам изменить к лучшему отношения с близкими людьми, забыть о ссорах и разногласиях недавнего прошлого. Велика вероятность романтических знакомств, головокружительных увлечений – постарайтесь не забыть о взятых на себя обязательствах.

Стрелец

День будет сложным. Будьте готовы самостоятельно принимать важные решения, искать выход из запутанных ситуаций. Не исключены финансовые трудности. Постарайтесь избежать сомнительных сделок, не имейте дела с непроверенными партнерами – велика вероятность, что вы пострадаете из-за чужой нечестности или банальной халатности. Откажитесь от тяжелой физической работы, участия в мероприятиях, подразумевающих употребление спиртных напитков в больших количествах. 

Решительные действия и вовремя проявленная инициатива – залог успеха в личных отношениях. Влюбленным пойдут на пользу совместные поездки, да и любая смена обстановки вас наверняка порадует.

Козерог

Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным проблемам. Что бы ни говорили окружающие, у вас есть время на то, чтобы сосредоточиться и обдумать свои действия – нет никакой необходимости принимать важные решения в спешке, рискуя совершить серьезную ошибку. Финансовая ситуация улучшится благодаря заключению удачных сделок с проверенными деловыми партнерами.

Появится возможность наладить отношения с родственниками, помириться с близким человеком, если вы были в ссоре. Жизненный потенциал снижен, это может сказаться на самочувствии и спровоцировать перепады настроения. Постарайтесь быть внимательнее к любимому человеку, не отвечайте отказом на неожиданные предложения, касающиеся совместного проведения досуга.

Водолей

День будет весьма напряженным, полным событий. Вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям, порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях – рискуете попасть под негативное влияние. В такой ситуации особенно важной становится поддержка близких; постарайтесь обсудить с ними свои трудности, выработать общую стратегию по их преодолению.

Жизненный потенциал снижен, возможны проблемы со здоровьем, нежелательны перегрузки любого рода. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключены новые знакомства, однако ни к чему серьезному они не приведут.

Рыбы

Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Открываются новые возможности для профессионального роста, и, хотя настоящие победы еще впереди, можно сделать первые шаги в нужном направлении. Это хороший день для проявления лидерских качеств, формирования группы единомышленников, каждый из которых будет готов прийти вам на помощь в трудной ситуации. 

Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.

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