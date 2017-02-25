Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!

Член Рийгикогу и DJ Хейди Пурга выбрала для приема необычное двухцветное платье от Каролин Куусик.
Фото: Эрлен Штауб
Кайри Сестер в гламурном платье изумрудного цвета от Ирис Яанвейр.
Фото: Эрлен Штауб
Организатор Tallinn Music Week Хелен Силдна также выбрала изысканное платье от Ирис Яанвейр.
Фото: Эрлен Штауб
Обладательница титула «Мать года» в платье от Mammu.
Фото: Эрлен Штауб
Певица Луиза Вярк и бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас. Какая красивая и гармоничная пара!
Фото: Эрлен Штауб
Певец Карл-Эрик Таукар со своей возлюбленной Керли Кивилаан, которая также предпочла платье от Ирис Яанвейр.
Фото: Эрлен Штауб
Супруга главного редактора Postimees Трийн Хуссар украсила свое платье брендом Эстонии и детскими рисунками. Необычно!
Фото: Эрлен Штауб
Предприниматель Урмас Сырумаа и Кятлин Маран.
Фото: Эрлен Штауб
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его супруга Карин.
Фото: Эрлен Штауб
Урмас Паэт и его супруга Тийна.
Фото: Эрлен Штауб
На Кадри Кыусаар беременность сказалась лучшим образом. Смотрите, какая красотка!
Фото: Эрлен Штауб
Скрипачка Трийн Руубель со своим избранником.
Фото: Эрлен Штауб
Эрки Пярноя и Анна Пылдвеэ.
Фото: Эрлен Штауб
Журналистка Май Паллинг в платье от Ирис Яанвейр. Согласитесь, платье выглядит и торжественно, и абсолютно повседневно...
Фото: Эрлен Штауб