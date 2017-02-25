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Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!

Limon.ee
Limon.ee

Вчера, по случаю 99 годовщины ЭР, Керсти Кальюлайд дала торжественный прием в театре «Эстония». Порталы Limon.ee и Elu24 предлагают вам взглянуть на самые удачные образы этого вечера!

Член Рийгикогу и DJ Хейди Пурга выбрала для приема необычное двухцветное платье от Каролин Куусик.

Фото: Эрлен Штауб

Кайри Сестер в гламурном платье изумрудного цвета от Ирис Яанвейр.

Фото: Эрлен Штауб

Организатор Tallinn Music Week Хелен Силдна также выбрала изысканное платье от Ирис Яанвейр.

Фото: Эрлен Штауб

Обладательница титула «Мать года» в платье от Mammu.

Фото: Эрлен Штауб

Певица Луиза Вярк и бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас. Какая красивая и гармоничная пара!

Фото: Эрлен Штауб

Певец Карл-Эрик Таукар со своей возлюбленной Керли Кивилаан, которая также предпочла платье от Ирис Яанвейр.

Фото: Эрлен Штауб

Супруга главного редактора Postimees Трийн Хуссар украсила свое платье брендом Эстонии и детскими рисунками. Необычно!

Фото: Эрлен Штауб

Предприниматель Урмас Сырумаа и Кятлин Маран. 

Фото: Эрлен Штауб

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его супруга Карин.

Фото: Эрлен Штауб

Урмас Паэт и его супруга Тийна.

Фото: Эрлен Штауб

На Кадри Кыусаар беременность сказалась лучшим образом. Смотрите, какая красотка!

Фото: Эрлен Штауб

Скрипачка Трийн Руубель со своим избранником. 

Фото: Эрлен Штауб

Эрки Пярноя и Анна Пылдвеэ. 

Фото: Эрлен Штауб

Журналистка Май Паллинг в платье от Ирис Яанвейр. Согласитесь, платье выглядит и торжественно, и абсолютно повседневно... 

Фото: Эрлен Штауб

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