Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!

Почему Юри Поотсманн пришел на прием к Кальюлайд с матерью?

Эстонский певец Юри Поотсманн, который в прошлом году представлял Эстонию на «Евровидении», посетил торжественный прием по случаю 99 годовщины ЭР.

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Вчера, 24 февраля, по случаю 99 годовщины ЭР президент Керсти Кальюлайд дала торжественный прием в театре «Эстония», пишет Elu24.

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Музыкант Карл-Эрик Таукар, получивший множество наград на премии EMA, посетил торжественный прием Керсти Кальюлайд, который вчера состоялся по случаю 99 годовщины ЭР в театре «Эстония».

Видео: пожилых людей довели до слез на концерте по случаю Дня независимости Эстонии

На концерте, посвященном 99-летию Эстонской Республики, доминировали серые тона. Портал Elu24 узнал у гостей концерта, какое впечатление это выступление произвело на них.

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Президентский прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики проходит сегодня в Таллинне.

Вся страна восхищается: Виктория Ладынская на президентском приеме произвела фурор

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречает гостей по случаю Дня независимости нашей республики в театре «Эстония». Среди приглашенных – Виктория Ладынская – депутат Рийгикогу от партии IRL.

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента!

Президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский сегодня дают торжественный прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики.

Художник-модельер Максим Хлебников о наряде Керсти Кальюлайд: не всегда уместно одеваться в наряды, идентичные нашим предкам

Портал Limon.ee обратился к художнику-модельеру, национальному директору Международного конкурса танца и моды MAX MODA в Эстонии, директору школы моды и танца MAX MODA Максиму Хлебникову, который как никто разбирается в правилах этикета и нарядах.

Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии

Смена сферы деятельности и рождение сына пошли Таави Рыйвасу явно на пользу. На президентском приеме в театре «Эстония» экс-премьер нашей страны появился вместе со своей возлюбленной Луизой Вярк, которая после родов пока что не пришла в форму.

Старенько, но со вкусом: Кадри Симсон решила в этом году сэкономить на платье

Политик Кадри Симсон сегодня надела на президентский прием оранжевое платье, которое мы уже видели год назад на президентском приеме.

Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда

От руководителя Ласнамяэского округа и члена правления Центристской партии Ольги Ивановой на президентском приеме в театре «Эстония» буквально невозможно было оторвать глаз!

Смотри и оценивай: самые красивые, умные и известные жители страны позируют фотографам на приеме у президента Эстонии

Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики! По этому случаю президент Керсти Кальюлайд устраивает торжественный прием в театре «Эстония» в Таллинне!

Фото: вот как Керсти Кальюлайд выглядела на 98 годовщине ЭР (фото)

Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики!

Закулисье президентского приема: гости этого не увидят! (видео)

Прямо сейчас в театре «Эстония» находится репортер портала Elu24.

Видео: нервы гостей Керсти Кальюлайд решили испытать на прочность ультразвуком?

Сегодня в честь Дня независимости Эстонии состоялся прекрасный концерт, который запомнится телезрителям и гостям вечера надолго. Программы была необычной и даже чувственной.

Эксклюзив: вы только посмотрите, какие изысканные закуски приготовили для Керсти Кальюлайд и ее гостей

Портал Elu24 побывал на кухне, где готовились закуски для сегодняшнего президентского приема. И вот что нам удалось одними из первых узнать. Читайте и смотрите!

Смело! Телеведущая Анна Сапроненко удивила нарядом на президентском приеме

Телеведущая канала ETV+ Анна Сапроненко уже прибыла в театр «Эстония», где сегодня, в 19 часов, начнется торжественный прием у Керсти Кальюлайд.

Смотри: президент Кальюлайд с мужем прибыли в театр «Эстония» в национальных костюмах

Президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский прибыли в театр «Эстония», где сегодня состоится торжественный прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики.