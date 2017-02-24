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Эти бесстыжие платья взорвали церемонию Brit Music Awards! Даже красная дорожка покраснела!

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22 февраля в Лондоне прогремела ежегодная церемония вручения музыкальных наград Brit Awards-2017.

Триумфатором этого вечера стал покойный певец Дэвид Боуи. Звезду посмертно удостоили звания «Лучший исполнитель» и присудили ему премию за лучший альбом.

Большинство живых знаменитостей, будто сговорившись, вышли на красную дорожку в сверхоткровенных нарядах. Собственно, «ОФИГЕННО» представляет твоему вниманию самые запоминающиеся наряды мероприятия.

Рита Ора

Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment

Наоми Кэмпбелл

Фото: Scanpix/Reuters

Кэти Перри

Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment

Наталья Водянова

Фото: Scanpix/PA Images

Шарлотта Кросби

Фото: Scanpix/PA Images

Перри Эдвардс

Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment

Джейд Феруолл

Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment

Николь Шерзингер

Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment

Элли Голдинг

Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment

До этого момента не знала, кто это, но участница группы Little Mix Перри Эдвардс и певица Джейд Феруолл особенно выделились на общем фоне. Что же, у каждого свои методы пиара...

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