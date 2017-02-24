Эти бесстыжие платья взорвали церемонию Brit Music Awards! Даже красная дорожка покраснела!

Триумфатором этого вечера стал покойный певец Дэвид Боуи. Звезду посмертно удостоили звания «Лучший исполнитель» и присудили ему премию за лучший альбом.
Большинство живых знаменитостей, будто сговорившись, вышли на красную дорожку в сверхоткровенных нарядах. Собственно, «ОФИГЕННО» представляет твоему вниманию самые запоминающиеся наряды мероприятия.
Рита Ора
Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment
Наоми Кэмпбелл
Фото: Scanpix/Reuters
Кэти Перри
Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment
Наталья Водянова
Фото: Scanpix/PA Images
Шарлотта Кросби
Фото: Scanpix/PA Images
Перри Эдвардс
Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment
Джейд Феруолл
Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment
Николь Шерзингер
Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment
Элли Голдинг
Фото: Scanpix/EMPICS Entertainment
До этого момента не знала, кто это, но участница группы Little Mix Перри Эдвардс и певица Джейд Феруолл особенно выделились на общем фоне. Что же, у каждого свои методы пиара...