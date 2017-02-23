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Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!

Limon.ee
Limon.ee
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Наше восприятие вещей зависит от того, как мы на них смотрим. Из разряда “стакан наполовину пуст или полон”. Не всегда пристальный взгляд может дать целостную картинку, об этом тоже надо помнить. 

Все, кто видит эту девушку, убеждаются, как обманчива может быть внешность, пишет Маркетиум.

Видите ли вы в ней что-то особенное?

Она очень красива, это факт. Но в чем же секрет?

Подождите немного, пока камера отъедет…

Реалистичность, с которой выполнен бюст, поражает. Но самое невероятное заключается в том, что он был полностью отпечатан на 3D принтере. Не обычном, правда, а специальном, силиконовом. Стоит такая печать, к слову, недешево - более 10 000 евро, а изготовление занимает два месяца, но дух захватывает все равно! По моему мнению, если и существует современное искусство, то заключается оно именно в таких вещах!

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