Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!

Все, кто видит эту девушку, убеждаются, как обманчива может быть внешность, пишет Маркетиум.

Видите ли вы в ней что-то особенное?

Она очень красива, это факт. Но в чем же секрет?

Подождите немного, пока камера отъедет…

Реалистичность, с которой выполнен бюст, поражает. Но самое невероятное заключается в том, что он был полностью отпечатан на 3D принтере. Не обычном, правда, а специальном, силиконовом. Стоит такая печать, к слову, недешево - более 10 000 евро, а изготовление занимает два месяца, но дух захватывает все равно! По моему мнению, если и существует современное искусство, то заключается оно именно в таких вещах!