Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска
По барабану!

Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!

Светлана Карабут
Светлана Карабут
/
/
:

Вчера вечером в таллиннском концертном зале Nordea выступили Vasiliev Groove – шоу барабанщиков номер один в России. 

Эффектное выступление талантливых музыкантов Эстония встретила на ура. Еще бы! Ведь барабанщики из России привезли к нам совершенно новый формат музыкального шоу. Почти два часа зрители наслаждались виртуозной игрой профессиональных музыкантов, а оригинальная хореография и репризы со зрителями добавили выступлению ценности и драйва. В одном из номеров барабанщики вывели на сцену случайную зрительницу из зала, быстренько дали ей нужные инструкции и приняли в свой оркестр. Смотрите, что из этого вышло в нашем видео:

«Браво!» – стоя кричали зрители и просили музыкантов выйти на бис! Впрочем, долго молодых, энергичных и дерзких барабанщиков просить не пришлось, и они вновь застучали в свои барабаны!

У ребят есть свой почерк и стиль, а главное – есть драйв!

А вы вчера были на этом ярком представлении? Если да, делитесь с нами своими впечатлениями!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАVasiliev grooveбарабанталлинн
Вопрос дня!
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
СМОТРИ!
розыгрыш на limon.ee!
Смотри!
Смотри!
смотри!
eesti laul
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:50
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу
12:48
Беги, сверкая пятками: пять знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью
12:15
Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!
11:56
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
11:39
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?
11:23
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
10:59
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
10:47
Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram
10:35
Какой милый снимок: публично разругавшиеся Эрика Салумяэ и ее несовершеннолетняя дочь помирились?
09:57
В Москве экстренно госпитализирована Наталья Гулькина
09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
09:20
Прекрасный день для поездок и романтических приключений: читайте гороскоп на 23 февраля
06:54
Скончался актер Алексей Петренко
18:55
Письмо читателя: как победить зависимость от мастурбации? (1)
18:31
Знаменитости, которые любят мастурбировать и гордятся этим
18:08
Анастасия Волочкова оказалась при смерти
17:31
Гей-певец Рики Мартин рассказал, как воспитывает сыновей-близнецов
17:10
Суд над юмористом Петросяном состоится 2 марта (1)
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:39
Рамки приличия: восемь негласных правил этикета в общественном туалете
Все новости
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

12:44
Как поддержать разбитое сердце
12:32
Ученые разрешили семьям с детьми заводить кошек
12:25
Как приучить ребенка к горшку: видеоколонка Тутты Ларсен
22. фев
Бритье лица: эффективная процедура по уходу за кожей или ода феминизму?
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
Топ комментариев
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(7)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Возбуждающая галерея 18+: фестиваль эротики в центре прибалтийской столицы закончился массовой оргией(3)
Как использовать масло в сексе (3)
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
CмотриЦеликом
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

22. фев
Экстрим за гранью: секс на мотоцикле на полном ходу «взорвал» Сеть
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисаболезньбузовавидеогороскопдевушкадетидочьженщинажизньзвездыздоровьеинтересноинтимлюбовьольга бузовапевицароссиясекссмотриталлиннутрофотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees