Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!

Эффектное выступление талантливых музыкантов Эстония встретила на ура. Еще бы! Ведь барабанщики из России привезли к нам совершенно новый формат музыкального шоу. Почти два часа зрители наслаждались виртуозной игрой профессиональных музыкантов, а оригинальная хореография и репризы со зрителями добавили выступлению ценности и драйва. В одном из номеров барабанщики вывели на сцену случайную зрительницу из зала, быстренько дали ей нужные инструкции и приняли в свой оркестр. Смотрите, что из этого вышло в нашем видео:

«Браво!» – стоя кричали зрители и просили музыкантов выйти на бис! Впрочем, долго молодых, энергичных и дерзких барабанщиков просить не пришлось, и они вновь застучали в свои барабаны!

У ребят есть свой почерк и стиль, а главное – есть драйв!

А вы вчера были на этом ярком представлении? Если да, делитесь с нами своими впечатлениями!