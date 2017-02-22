Они разбили яйцо в пластиковый стакан и накрыли его пленкой. Дальше произошло реальное чудо!

На самом деле в это сложно поверить — разве под силу школьникам совершить нечто подобное? Как оказалось, вполне! Особенно если их будут наставлять ученые, которые эту идею уже смогли воплотить. Итак, перед тобой обычное куриное яйцо, содержимое которого перелили в пластиковый стакан, пишет Ofigenno.com.

Что дальше? Яйцо накроют пленкой и поставят в специальный инкубатор: уже через 1 неделю ты увидишь в желтке крохотное... сердце, которое перегоняет кровь! Скажи, часто ли в своей жизни ты видел, как яйцо постепенно превращается в живое существо?

Технология выращивания цыплят без скорлупы, а именно ее демонстрируют удивленным школьникам, создана японскими учеными Ютака Тахара (Yutaka Tahara) и Кацуя Обара (Katsuya Obara). Это они контролируют все действия школьников.

Для чего нужна подобная технология? Ученые утверждают, что метод будет полезен для работы с генетическим материалом эмбриона. С его помощью можно отключать или включать некоторые гены на любом этапе развития и выращивать, к примеру, динозавра!

Ученым пришлось разработать способ доставки в эмбрион кальция и кислорода, в итоге 14 яиц без скорлупы дают 8 цыплят, остальные, к сожалению, гибнут. Таким образом эффективность метода составляет пока 57 %, но японцы не собираются останавливаться на достигнутом. Вот разные стадии развития эмбриона.

А вот ролик, который показывает тот самый эксперимент, проведенный школьниками.